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أوكرانيا صدرت نحو 4.7 مليون طن مواد غذائية بموجب اتفاق إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 03:47 مساء
أوكرانيا صدرت نحو 4.7 مليون طن مواد غذائية بموجب اتفاق إسطنبول
مزارع في حقل في إزمايل في أوكرانيا في 24 مارس 2022. (الإنترنت)
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قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم السبت، إن 211 سفينة تحمل 4.7 مليون طن منتجات زراعية، غادرت أوكرانيا حتى الآن، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة، أن ثماني سفن تحمل 131.300 طن من المنتجات الزراعية، من المقرر أن تغادر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود السبت، بحسب وكالة «يورو نيوز».

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير، وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

- «رويترز»: روسيا تستأنف تدريجيا صادرات القمح من موانئها على البحر الأسود

تعد أوكرانيا من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الحبوب عالميًا، وكانت تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا قبل الحرب.

وأُعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو الماضي، وقالت وزارة البنية التحتية إن هذه الموانئ قادرة على شحن وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن شهريًا.

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