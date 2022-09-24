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رئيس البنك الدولي يرفض الاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
رئيس البنك الدولي يرفض الاستقالة
مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن, (أرشيفية، الإنترنت)
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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه لن يستقيل من منصبه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن التغير المناخي، والتي اعتذر عنها.

جاء ذلك، في تصريحات لمالباس، حسب ما ذكرت جريدة (بوليتيكو) الأميركية، اليوم السبت، بعد أن أجاب على أسئلة بشأن ماهية العلم من وراء التغير المناخي، يوم الثلاثاء، حيث قال «لا أعلم، فلست عالما»، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

رئيس البنك الدولي والتغير المناخي
ورد مالباس على سؤال يقول «هل أنت من منكري ظاهرة التغير المناخي» بالقول «ينبغي عليّ أن أقول لا»، لكنه اعتذر عن تلك التصريحات فيما بعد.  وذكر المسؤول الدولي: «أنه لا يوجد عضو من بين 187 دولة بالبنك الدولي طالبت باستقالتي من منصبي» مؤكدا على أصحاب الأسهم في المؤسسة الدولية أبدوا دعمهم القوي لي، وللبنك الدولي».

وأشار، إلى أنه سوف يقبل بالتأكيد التدريب على ظاهرة التغير المناخي من قبل علماء في المناخ لتحسين المعرفة بالعلم وراء ظاهرة التغير المناخي.

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