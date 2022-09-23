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تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 06:50 مساء
تراجع النفط جراء مخاوف الركود.. وخام «غرب تكساس» دون 80 دولارا
محطة وقود تعرض سعر الغالون بأكثر من 7 دولارات في كاليفورنيا، 22 يونيو 2022، (ا ف ب)
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تراجعت أسعار النفط الخام، الجمعة، وانخفض خام «غرب تكساس» الوسيط المدرج في بورصة نيويورك إلى ما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يناير الماضي تحت ضغط الدولار ومخاوف من ركود عالمي.

وانخفض برميل «أميركن وست» تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 5.52% إلى 78.88 دولار، وهبط برميل خام «برنت» بحر الشمال تسليم الشهر نفسه 4.81% إلى 86.11 دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد ارتفاع النفط إلى 130.50 دولار لخام «غرب تكساس» الوسيط، و139.13 دولار لخام «برنت» في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب قيود على الإمدادات الروسية، عاد لينخفض بشكل حاد.

تأثير مخاوف الركود العالمي
وفي ظل المخاوف من حدوث ركود عالمي، وبالتالي عودة انخفاض الطلب على النفط، فإن الارتفاع الذي سجله خام «غرب تكساس» الوسيط منذ بداية العام 2022، لم يعد يبلغ الآن سوى نحو 5%.

- الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

وفي الوقت نفسه، يستمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات الأخرى، مستفيدا من صمود الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع ومن مكانته كملاذ آمن في أوقات التوتر الجيوسياسي.

ولكن الارتفاع الحاد في سعر الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهذا يمكن أن يؤثر على الطلب.

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