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«سوناطراك» الجزائرية تضع كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 08:48 صباحا
«سوناطراك» الجزائرية تضع كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة
شركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك». (الإنترنت)
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أكد المدير التنفيذي لمجموعة «سوناطراك» الجزائرية توفيق حكار، وضع الشركة 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة وكانت إيطاليا هي المستفيد الأول في ظل الطلب المتزايد على المادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال حكار للتلفزيون الحكومي: «تمكنا بفضل الإنتاج الإضافي بين أبريل وحتى 20 سبتمبر من وضع 3.2 مليار متر مكعب (من الغاز) في السوق الحرة منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية»، وأضاف: «أود التوضيح أن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة مئة بالمئة وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليار متر مكعب إضافية. أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الانتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وأوضح المسؤول الأول لعملاق النفط والغاز الجزائري أن «هناك لغط وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام». 

«سوناطراك» تتقاسم إنتاج النفط مع شركات إيطالية وأميركية وفرنسية
ووقعت مجموعات «سوناطراك» و«إيني» الإيطالية و«أوكسيدنتال» الأميركية و«توتال» الفرنسية منتصف يوليو عقدا ضخما بقيمة أربعة مليارات دولار يمتد لـ25 عاما وينص على «تقاسم» إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.

كما أعلنت الجزائر عن زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا التي باتت بعد غزو أوكرانيا المورد الأول منها متجاوزة بذلك روسيا. ومنذ بداية العام 2022، زودت الجزائر إيطاليا خصوصا عبر الأنبوب الذي يربط البلدين مرورا بتونس بـ13.9 مليار متر مكعب من الغاز، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113%. وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

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