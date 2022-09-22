الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بعد خفض جديد لنسب الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الخميس، لتصل إلى نحو 18.40 ليرة للدولار، عقب الإعلان عن خفض جديد لنسب الفوائد.

وخفض البنك المركزي التركي معدل فائدته الرئيسية بنقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي من 13% إلى 12% مبررا مرة جديدة قراره بالغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس.

وكان يجري التداول بالعملة التركية قبل الظهر بتوقيت غرينيتش أكثر من 18.38 ليرة للدولار، في تراجع طفيف جدا مقارنة مع الرقم القياسي الذي بلغته صباحا.

خفض معدلات الفائدة طلب يدعو له إردوغان

وفي يونيو الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى خفض جديد لمعدلات الفوائد التي كانت مستقرة منذ ديسمبر.

وخلافا للنظريات الاقتصادية المعتادة، يقول إردوغان إن نسب الفوائد المرتفعة تشجع التضخم.

وفيما يعد البنك المركزي التركي هيئة مستقلة رسميا؛ لكنه شهد في السنوات الماضية تغيرا في حكامها الذين تمت إقالتهم بمراسيم رئاسية.

ونتيجة لسياسته النقدية التي واجهت انتقادات شديدة، تراجعت الليرة التركية- التي فقدت 44% من قيمتها في 2021- بأكثر من 27% قبالة الدولار منذ أول يناير الماضي.

التضخم يصل إلى أعلى مستوياته بتركيا

ولم تترك تدخلات البنك المركزي لشراء الليرات التركية في سوق الصرف عن إجراء دعم للعملة الوطنية إلا أثرا طفيفا، فقد بلغ التضخم 80.2% على سنة في أغسطس الماضي بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى منذ العام 1998.

وعلق ليام بيتش، الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لشركة «Capital Economics»، بالقول إن البنك المركزي التركي «واصل اليوم الامتثال لرغبات الرئيس إردوغان»، متوقعا أنه مع استمرار هذه الوتيرة سيصل سعر صرف الدولار إلى 24 ليرة بنهاية العام الجاري.

وقال الرئيس التركي، في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية «بي بي إس» إن «التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن تجاوزه. أنا خبير اقتصادي»، برغم أنه لم يدرس الاقتصاد.

وضع تركيا الاقتصادي هل يهدد مستقبل إردوغان السياسي؟

ويأمل إردوغان الذي يتولى السلطة (رئيسا للوزراء ثم رئيسا) منذ العام 2003 بأن يعاد انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقبة في يونيو المقبل؛ لكن استطلاعات الرأي تضعه في موقع حساس.

وأضاف إردوغان: «حاليا، هناك دول تبدو فيها معدلات التضخم البالغة 8% أو 9% كأنها تهديد. لدينا 80% لكننا بلد حقق 250 مليار دولار من الصادرات (على مدى 12 شهرا) وفي بلادي الرفوف في السوبرماركت ليست فارغة».

وقال الرئيس التركي في نهاية إبريل الماضي إن التضخم سيبدأ في التباطؤ اعتبارا من يونيو 2022، قبل أن يقول الإثنين الماضي إن «مشكلة التضخم سيتم تجاوزها بعد رأس السنة».