Atwasat

كييف تقدر كلفة الغزو الروسي بتريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 03:43 مساء
كييف تقدر كلفة الغزو الروسي بتريليون دولار
عمال البلدية يزيلون الأنقاض من أمام مبنى سكني طاله هجوم صاروخي في خاركيف، 21 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

كلف الغزو الروسي أوكرانيا منذ بدايته في 24 فبراير نحو تريليون دولار، حسب ما قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في برلين.

وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليغ أوستنكو، خلال محاضرة نظمها المجلس الألماني للعلاقات الدولية: «في الأيام الأولى من العدوان، دمر الروس 100 مليار دولار من أصولنا»، وأضاف: «أصبح المبلغ مرتفعا أكثر من ذلك. بتنا نتحدث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة 1000 مليار دولار»، أي ما يعادل «خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبالنسبة للعام 2022، تتوقع السلطات الأوكرانية «انخفاضا كبيرا» في إجمالي الناتج المحلي يقدر بين 35 و40%، أي أكبر انخفاض لإجمالي ناتجنا المحلي منذ العام 1991، حسب أوستنكو. بالتالي، سيزداد عجز الميزانية «بنحو خمسة مليارات يورو شهريا»، وفق أوستنكو. بذلك، «بدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة سبعة مليارات يورو، نتعامل كل شهر مع عجز خمسة مليارات». ولفت إلى أن العجز قد يصل إلى 40 مليار دولار في العام 2023.

- 350 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

تكلفة الحرب على أوكرانيا
وإضافة إلى الأضرار وتكلفة المقاومة العسكرية للغزو الروسي، لم يعد بإمكان كييف الاعتماد على عائدات الضرائب. وأوضح «من الطبيعي أن تكون في مثل هذه الظروف، مشكلة كبيرة بالنسبة للتمويل العام تكمن في كيفية جمع وتلقي الإيرادات لميزانية الدولة».

ولفت أوستنكو إلى أن بعض الشركات «دُمرت من قبل الروس أو لم تعد تعمل كامل فترة النهار أو لم تعد تعمل بكامل طاقتها (...) يعني هذا أساسا أن الميزانية ستحصل بالتأكيد على أقل بكثير مما كان مخططا له في الأصل».

وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في أغسطس الحصول على برنامج مساعدات جديد ضمن جهود دولية يقودها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة. وقدر البنك الدولي في 9 سبتمبر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها بنحو 350 مليار دولار في حال توقف النزاع الدائر بينها وبين روسيا في ذلك التاريخ، وتوقع «ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى الواجهة

ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021

بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة

الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تعلن تأميم مجموعة النفط العملاقة «يونيبر»
ألمانيا تعلن تأميم مجموعة النفط العملاقة «يونيبر»
%75 من الشركات الأوروبية في الصين متضررة من «صفر كوفيد»
%75 من الشركات الأوروبية في الصين متضررة من «صفر كوفيد»
اليونان: إضراب في وسائل النقل المشترك احتجاجا على «خصخصتها»
اليونان: إضراب في وسائل النقل المشترك احتجاجا على «خصخصتها»
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في ...
صندوق النقد ينتقد «التقدم البطيء» في إقرار الإصلاحات المطلوبة من لبنان
صندوق النقد ينتقد «التقدم البطيء» في إقرار الإصلاحات المطلوبة من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
المزيد
كييف تقدر كلفة الغزو الروسي بتريليون دولار
كييف تقدر كلفة الغزو الروسي بتريليون دولار...
تغريم «ميتا» 174.5 مليون دولار لانتهاك براءة اختراع
تغريم «ميتا» 174.5 مليون دولار لانتهاك براءة اختراع...
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية...
صندوق النقد ينتقد «التقدم البطيء» في إقرار الإصلاحات المطلوبة من لبنان
صندوق النقد ينتقد «التقدم البطيء» في إقرار الإصلاحات ......
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط