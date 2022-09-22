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تغريم «ميتا» 174.5 مليون دولار لانتهاك براءة اختراع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 12:06 مساء
تغريم «ميتا» 174.5 مليون دولار لانتهاك براءة اختراع
شعارات تطبيقات «فيسبوك وإنستغرام وواتساب»
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أمرت هيئة محلفين أميركية، الأربعاء، شبكة «ميتا» بدفع 174.5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي سعيًا لإصلاح أوجه القصور في الاتصالات في ساحة المعركة.

وأظهرت وثائق قانونية أن محاكمة في محكمة فدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين ينص على أن ميزات «البث الحي» على «فيسبوك» و«إنستغرام» تستخدم تكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع بواسطة شركة «فوكسر» التي شارك في تأسيسها توم كاتيس، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم الشبكة العملاقة ردا على سؤال لـ«فرانس برس»: «نعتقد أن الأدلة في المحاكمة أظهرت أن ميتا لم تنتهك براءات اختراع فوكسر»، وأضاف: «نعتزم القيام بخطوات إضافية، بما يشمل استئناف الحكم».

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براءة اخترام لأحد قدامى المحاربين
وذكرت ملفات المحكمة أن كاتيس أعيد تجنيده في الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وعمل كرقيب اتصالات بالقوات الخاصة في أفغانستان. وعندما تعرضت وحدته القتالية لكمين في ولاية كنر، شعر كاتيس أن أنظمة تنسيق التعزيزات وعمليات الإجلاء الطبي وغير ذلك «كانت غير مناسبة للاتصالات الحساسة للوقت مع مجموعات متعددة في بيئة شديدة الاضطراب».

وقال محاموه: «بدأ كاتيس وفريقه في تطوير حلول اتصالات في العام 2006 لمعالجة أوجه القصور هذه»، و«مكنت التقنيات الجديدة من نقل الاتصالات الصوتية والمرئية، مع فورية الاتصال المباشر والموثوقية والراحة التي تتيحها خدمات المراسلة».

تواصلت «فيسبوك» مع شركة «فوكسر» التي تتخذ مقرها في سان فرانسيسكو، بشأن التعاون المحتمل بعد أن أطلقت تطبيق «Walkie Talkie» في العام 2011، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق، حسب الوثائق القانونية. وبدلًا من ذلك، مضت «فيسبوك» في إطلاق خدمتيها للبث الحي «Facebook Live» و«Instagram Live»، بدمج تقنية «فوكسر» في الميزات، وفق الدعوى.

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