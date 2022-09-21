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ألمانيا تعلن تأميم مجموعة النفط العملاقة «يونيبر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 12:07 مساء
ألمانيا تعلن تأميم مجموعة النفط العملاقة «يونيبر»
شعار مجموعة «يونيبر» النفطية في دوسلدورف، 8 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت ألمانيا، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لتأميم مجموعة «يونيبر» النفطية التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان، إن الحكومة ستستعيد 99% من «يونيبر»، موضحا أن «يونيبر هي ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة الألمانية». وتمد المجموعة التي تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، مئات المدن والبلدات بالمادة، إي ما يعادل 40% من إمدادات الغاز في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وخطة التأميم التي جرى البحث فيها على مدى أسابيع عدة «أصبحت ضرورة» لأن الأوضاع «تفاقمت بشكل كبير» مع إغلاق خط أنابيب الغاز «نوردستريم» الذي يربط روسيا بألمانيا في مطلع سبتمبر، وفق ما أوضح وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء.

30  مليار يورو تكلفة مساعدة «يونيبر»
وتأتي زيادة الدولة حصتها لتحل محل خطة مساعدة أعلنت في يوليو الماضي كانت تلحظ استحواذ برلين على 30% من أسهم المجموعة ومقرها دوسلدورف. وبالإجمال تقدر تكلفة التدابير التي جرى إعلانها اعتبارا من الصيف لمساعدة «يونيبر» على الخزينة الألمانية بنحو 30 مليار يورو، وقفا لحسابات أجرتها وكالة «فرانس برس».

وفي التفاصيل، ستشتري ألمانيا مجمل أسهم «يونيبر» المملوكة من «فورتوم» الفنلندية، أكبر مساهمي المجموعة، بواقع 1.70 يورو للسهم، مقابل مبلغ قدره 500 مليون يورو.

وستعمد برلين إلى زيادة رأسمال المجموعة بثمانية مليارات يورو، وفق الحكومة. ويلحظ الاتفاق سداد الدولة الألمانية قرضا بثمانية مليارات يورو قدمته «فورتوم» إلى «يونيبر».

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