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دراسة: زيادة السمنة ستكبح تقدم اقتصادات الدول النامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 10:28 صباحا
دراسة: زيادة السمنة ستكبح تقدم اقتصادات الدول النامية
طبيب طبيب يأخذ مقاسات مريضة في نارون في إسبانيا. (أ ف ب)
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سيكلف ارتفاع معدلات السمنة الاقتصاد العالمي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما سيؤدي خصوصا إلى تباطؤ التنمية في الدول المنخفضة الدخل، كما أظهرت دراسة جديدة صدرت، الأربعاء.

وتقدم هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إم جي غلوبل هلث» أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد. وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم (بي إم آي) أكبر من 30 لدى البالغين (أكبر من 25 للوزن الزائد)، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة، رايتشل نوجينت، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن «حوالى ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060».

2.2 % تكلفة السمنة من الناتج المحلي العالمي سنويا
حاليا، تكلف السمنة ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا. ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل. ويتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 مليار سنويا بحلول العام 2060.

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لكن كنسبة من الاقتصاد، فإن الدول الأكثر تضررا تشمل الإمارات حيث ستكلف السمنة 11% من الناتج المحلي الإجمالي وترينيداد وتوباغو (10.2%). وقد حلّل التقرير التكاليف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية...).

عوامل انتشار السمنة
ويعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة. مع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل مزيد الأطعمة المصنعة. وفي بعض البلدان، يعتبر تشيّخ السكان عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.

وهناك عديد الإجابات المحتملة، وفقا لفرانشيسكو برانكا من منظمة الصحة العالمية، وقال إن «سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض مزيد الرسوم على الأطعمة التي تسهم أكثر من غيرها في السمنة مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر».

وتشمل التدابير الأخرى وضع ملصقات تعريفية على المنتجات تفر معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات. وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة «لا تُعزى إلى سلوكيات فردية» بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية. وخلص سيمون باركويرا من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك إلى أنه «يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد (...) ويجب أن نتوقف عن لوم الأفراد ووقف الوصم».

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