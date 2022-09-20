بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت بورصة موسكو بنسبة 9% الثلاثاء بعد إعلان السلطات الموالية لروسيا تنظيم استفتاءات قريبًا حول الانضمام الى روسيا في أربع مناطق بشرق وجنوب أوكرانيا تسيطر عليها موسكو.

أغلق المؤشر الرئيسي Moex (بالروبل) على تراجع بنسبة 8.84% عند 2215.67 نقطة، بينما تراجع RTS (المقوم بالدولار) بنسبة 9.31% عند 1154.17 نقطة، وفقا للأرقام الصادرة عن المنصة المالية، وفق «فرانس برس».

ويعد هذا أكبر تراجع جرى تسجيله منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير عندما هبطت الأسواق بنسبة 33%. في ذلك اليوم تبخر 190 مليار دولار في يوم واحد، وقررت البورصة في اليوم التالي تعليق معظم أنشطتها لعدة أسابيع.

رقابة صارمة على التعاملات في الأسواق

مذاك، فرض البنك المركزي الروسي رقابة صارمة على التعاملات في الأسواق ولا سيما على العملات المتداولة.

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تراجع سهم شركة غازبروم الروسية العملاقة التي تسيطر عليها الدولة الروسية بغالبيتها، الثلاثاء بنسبة 10.56%، على خلفية تصعيد جديد بين موسكو وكييف. ولم يتغير سعر الروبل الذي تحسن منذ عدة أشهر، أمام الدولار واليورو ولا يزال الدولار يتداول مقابل نحو 60 روبلا.