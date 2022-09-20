«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنفاق الصين على منتجات الطاقة الروسية إلى مستوى قياسي خلال أغسطس، مع تزايد الاعتماد على موسكو في إمدادات الخام والغاز والفحم.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، بلغ إجمالي إنفاق الصين على الطاقة الروسية 8.3 مليار دولار في أغسطس، بارتفاع 68% على أساس سنوي، وفق وكالة «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وبذلك يصل إجمالي إنفاق الصين على الطاقة الروسية خلال الأشهر الستة، منذ غزو روسيا لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار تقريبًا، بنسبة ارتفاع 74%.

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وعلى الرغم من أن بعض الارتفاع في قيم الواردات يعود إلى الزيادة العالمية في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن الصين لا تزال تزيد حجم الشحنات في بعض الأوقات بأسعار مخفضة.

زيادة مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال

وارتفعت صادرات روسيا من النفط للصين إلى 8.34 مليون طن في الشهر الماضي، من 7.15 مليون طن في يوليو، ووصلت واردات الصين من الفحم الروسي إلى مستوى قياسي جديد 8.5 مليون طن بزيادة 57% على أساس سنوي.

وزادت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال، إلى 671 ألف طن، وهو المستوى الأعلى منذ العام 2020.