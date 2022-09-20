غازبروم الروسية تواصل نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة غازبروم الروسية اليوم الثلاثاء، إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا على مدار اليوم.

وهذا المعدل يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية، وفق وكالة «رويترز».

توقف خط أنابيب «نورد ستريم»

وفي 2 سبتمبر الحالي، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية توقف خط أنابيب «نورد ستريم» الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، «بالكامل»، حتى انتهاء إصلاح توربين فيه.

- «غازبروم» تعلن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم «بالكامل» حتى إصلاح توربين

وأفادت غازبروم في بيان أنها اكتشفت «تسرب زيت» في التوربين خلال عملية الصيانة، وأفادت أنه «حتى إتمام الإصلاح.. يعلّق نقل الغاز عبر نورد ستريم بالكامل»، حسب وكالة «فرانس برس».