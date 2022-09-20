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التضخم في اليابان في أعلى مستوى منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 08:33 صباحا
التضخم في اليابان في أعلى مستوى منذ 2014
الين الياباني، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجل معدل التضخم في اليابان في شهر أغسطس الماضي 2.8%، في مستوى هو الأعلى منذ العام 2014، وساهم في بلوغه خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية نشرت الثلاثاء.

والمرة الأخيرة التي بلغ فيها معدل التضخم مثل هذه النسبة المرتفعة كانت قبل ثماني سنوات، ونجمت يومها عن زيادة السلطات الضريبة على القيمة المضافة، حسب وكالة «فرانس برس».

وباستثناء السنوات التي تسببت فيها الزيادات الضريبية برفع معدلات التضخم بنسبة قوية، فإن وتيرة التضخم في أغسطس هي الأسرع منذ ما يقرب من 31 عاما.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الشؤون الداخلية أن الكهرباء والغاز والبنزين كانت من بين أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع الأسعار.

وأتى المعدل أعلى بقليل مما توقعه الخبراء، إذ كان هؤلاء يتوقعون أن يبلغ التضخم في أغسطس 2.7% بعدما بلغ في يوليو 2.4%.

البنك المركزي الياباني متمسك بعدم رفع سعر الفائدة
وتأتي هذه البيانات قبيل الاجتماع المقرر أن يعقده هذا الأسبوع البنك المركزي الياباني الذي وخلافا لما فعلته مصارف مركزية في اقتصادية نظيرة أخرى تمسك بسياسته النقدية شديدة التساهل.

واختارت البنوك المركزية في العديد من القوى الاقتصادية في العالم زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، لكن بنك اليابان يرى أن الزيادات الحالية في الأسعار موقتة ومرتبطة بأحداث استثنائية مثل الحرب في أوكرانيا.

وتسببت الهوة المتزايدة بين سياسة البنك المركزي الياباني ورفع أسعار الفائدة في أماكن أخرى في العالم في انخفاض سعر الين الذي وصل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عقود.

ومنذ أمد بعيد وضع بنك اليابان هدفا نصب عينيه يتمثل بتحقيق معدل تضخم مستدام قدره 2%، وهي نسبة يعتبرها ضرورية لتنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

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