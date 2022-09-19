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دراسة تتوقع ارتفاع أسعار الحبوب 7% على الأمد البعيد بسبب حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 07:40 مساء
دراسة تتوقع ارتفاع أسعار الحبوب 7% على الأمد البعيد بسبب حرب أوكرانيا
شحنة حبوب. (الإنترنت)
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ذكرت دراسة، الإثنين، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب برفع أسعار الحبوب بنسبة سبعة في المئة على الأمد البعيد، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة.

وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم، إذ تصدِّران معًا نحو 28% من إمدادات القمح العالمية. وأدى الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود والعقوبات على موسكو إلى ارتفاع الأسعار على الأمد القصير، وأثار مخاوف من أزمة جوع خطيرة، وفق «فرانس برس».

تراجع صادرات الحبوب الروسية إلى النصف
ووضع باحثون في الولايات المتحدة والأوروغواي نماذج للتأثير المحتمل للنزاع على أسعار القمح والذرة مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بناء على مجموعة مختلفة من السيناريوهات.

وخلص أحد هذه النماذج إلى أنه في حال تراجعت صادرات الحبوب الروسية إلى النصف مع انخفاض الصادرات الأوكرانية بشكل كبير خلال تلك الفترة، فسيكون الذرة أغلى ثمنًا بنسبة 4.6% والقمح بـ7.2 في المئة، حتى مع فرضية تدخل مصدِّرين آخرين لسد النقص. وأفادوا بأن ارتفاع الأسعار سيتواصل طالما أن الصادرات بقيت مقيدة.

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وفي مسعى لسد الثغرة في الإمدادات، خلصت الدراسة إلى أن منتجين كبارًا آخرين سيحتاجون إلى توسيع المساحات التي يخصصونها لزراعة الحبوب.

وفي حال توقف جميع صادرات الحبوب من أوكرانيا، سيتعين على أستراليا توسيع مساحة القمح لديها بنسبة واحد في المئة والصين بنسبة 1.5% والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.9% والهند بنسبة 1.2%، بحسب النموذج.

وسيؤدي التغير في استخدام الأراضي إلى إضافة أكثر بقليل مما يعادل مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو، بحسب دراسة نشرت في مجلة «نيتشر فود».

توسيع أراضي المحاصيل نتيجة الحرب في أوكرانيا
وقال جيروم دومورتييه، المشرف على التقرير والباحث في «كلية أونيل للشؤون العامة والبيئية» في إنديانابوليس في الولايات المتحدة: «يتم توسيع أراضي المحاصيل نتيجة الحرب في أوكرانيا على حساب مزيد الانبعاثات الكربونية».

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في يوليو، من أن الغزو الروسي لأوكرانيا تضافر مع التداعيات التجارية الناجمة عن كوفيد لخلق «أزمة جوع عالمية غير مسبوقة». وتظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» أن أسعار الأغذية حاليًا باتت أعلى بنسبة 10% مما كانت عليه قبل عام.

ورغم توصل موسكو وكييف إلى اتفاق في يوليو لاستئناف بعض صادرات الحبوب، تسري مخاوف من إمكان تسبب النزاع بارتفاع أسعار الأغذية مدى سنوات. وأفاد دومورتييه بأنه ما زال غير واضح حاليًا إن كان منتجو الحبوب الآخرون سيتمكنون من الإيفاء بالطلب، ما يعني أن الأسعار قد ترتفع أكثر مما هو متوقع في النماذج.

وقال: «هناك ظروف جفاف في أميركا الجنوبية وأوروبا والصين وقيود على الصادرات من عدة بلدان». وأضاف: «نظرًا إلى هذه العراقيل للتعديل الكامل، قد تكون أسعار السلع الأساسية أعلى مما تشير إليه التقديرات على الورق».

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