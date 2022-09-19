ألمانيا توقع عقود غاز مسال في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس من المتوقع أن يوقع عقودا بشأن الغاز الطبيعي المسال خلال زيارته للإمارات يوم الأحد مع تطلع ألمانيا لشركاء جدد لاستبدال واردات الطاقة الروسية.

وصرح وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، قائلا «معروض الغاز ينمو ببطء. الحكومة تجري محادثات دائما مع عديد الدول»، مشيرا إلى رحلته لقطر والإمارات في مارس، وفق وكالة «رويترز»

إخفاق مفاوضات الغاز المسال بين ألمانيا وقطر

وقالت مصادر لرويترز في مارس إن المحادثات بشأن الغاز الطبيعي المسال بين ألمانيا وقطر سيطرت عليها خلافات على شروط أساسية من بينها مدة أي تعاقد. وتستحوذ ألمانيا على محطات غاز طبيعي مسال في إطار جهودها لتنويع وارداتها بعيدا عن الغاز الروسي.

وكان هابيك يتحدث في لوبمين بشمال ألمانيا، حيث تأمل الحكومة في تشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بنهاية العام 2023 على أقرب تقدير.

وقال هابيك «يجب أن نُظهر في مثل هذه الأوقات أننا يمكننا التخطيط والترخيص والبناء بشكل أسرع من المعتاد في ألمانيا»، مضيفا أن مشروعات الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبويتيل مثال على ذلك. وتابع «هناك فرصة جيدة وواقعية.. أن تتمكن سفينتان للغاز الطبيعي المسال من تغذية شبكة الغاز الألمانية بدءا من نهاية العام».