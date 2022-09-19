تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت تركيا أن الاتفاق مع موسكو بشأن دفع 25% من إمدادات الغاز الروسي لتركيا بالروبل سيدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، في تصريح صحفي، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «تركيا ستدفع 25% من إمدادات الغاز الطبيعي التي تتلقاها من روسيا بالروبل. وستدخل الاتفاقية بهذا الشأن حيز التنفيذ في المستقبل القريب»، مضيفا أن «حقيقة أن تركيا ستشتري الغاز من روسيا بالروبل ستقلل التكاليف».

تركيا أحد المسارات الموثوقة لإمداد الغاز

وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، بأن تركيا قد أصبحت أحد المسارات الموثوقة لإمداد الغاز من روسيا، حيث يعمل خط «السيل التركي» بلا انقطاع.

وأضاف بوتين أن ربع (25%) إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالعملة الروسية، بالروبل، وشدد على أن أنقرة تفي بشكل موثوق بالتزاماتها بشأن عبور الغاز الروسي (إلى أوروبا).