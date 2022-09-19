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الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 01:33 مساء
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
لبناني يدخن سيجارة قبل تسليم نفسه لقوى الأمن، داخل فيدرال بنك، بيروت في 11 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنا مع بدء المصارف، اليوم الإثنين، إقفالا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على عمليات اقتحام طالت عددا من فروعها خلال الأسبوع الماضي.

ولامس سعر الصرف عتبة 38.500 ليرة مقابل الدولار الإثنين، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، بعدما سجل 38.600 يوم الجمعة، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، حسب وكالة «فرانس برس».

منذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجيا أمام الدولار، لتخسر قرابة 95% من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلل مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد. واحتجاجا على ذلك، أعلنت المصارف إقفالا لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الإثنين. وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

أزمة اقتصادية مستعصية في لبنان
وتعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

ولم تنجح السلطات في اجتراح حلول إنقاذية وتنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي، الإثنين، لبنان، حيث يلتقي بمسؤولين عدة، لمتابعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بعد إعلان الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن الناطق باسم الصندوق جيري رايس قال لصحفيين الأسبوع الماضي «كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدما في برنامج» دعم للبنان.

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