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احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 12:01 مساء
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
انبعاثات طاقة نووية في سويسرا, 13 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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سيؤدي حرق احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية في العالم إلى إطلاق 3.5 تريليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة، أي سبعة أضعاف ميزانية الكربون المتبقية لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لأول جرد عام للهيدروكربونات صدر الإثنين.

وأدى النشاط البشري منذ الثورة الصناعية المدعوم إلى حد كبير بالفحم والنفط والغاز، إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأقل قليلا من 1.2 مئوية، وجلب معه موجات جفاف وفيضانات وعواصف أكثر شدة مشحونة بارتفاع منسوب مياه البحار، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتقدر الأمم المتحدة أن ميزانية الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي قبل تفويت هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، تبلغ نحو 360 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو تسع سنوات بمستوى الانبعاثات الحالية.

الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري
ووجد تقييم فجوة الإنتاج السنوي للأمم المتحدة العام الماضي، أن الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري بحلول العام 2030، بما يتوافق مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.
لكن حتى الآن، لم يكن هناك جرد عالمي شامل للاحتياطات المتبقية للبلدان.

ويسعى السجل العالمي للوقود الأحفوري الذي يملك بيانات حول أكثر من 50 ألف موقع في 89 دولة، لتزويد القادة السياسيين والمجتمع المدني المعلومات اللازمة لإدارة الخروج التدريجي من هذه الأنواع من الوقود الأحفوري.

ووجد السجل أن بعض البلدان لديها احتياطات، تحتوي على ما يكفي من الكربون لتفجير ميزانية الكربون في كل العالم، فمثلا تضم احتياطات الفحم في الولايات المتحدة 520 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ووجد السجل أيضا أن الصين وروسيا وأستراليا تملك احتياطات كافية لتفويت هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

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وتحتوي احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية على سبعة أضعاف انبعاثات ميزانية الكربون لـ1.5 درجة مئوية.

وقالت نائبة مدير معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري ريبيكا بيرنز، التي ساعدت في إعداد السجل، «ليس لدينا الكثير من الوقت لمعالجة ميزانية الكربون المتبقية».

وأضافت لوكالة «فرانس برس»، «طالما أننا لا نقيس ما يتم إنتاجه فمن الصعب جدا تنظيم هذا الإنتاج».

المصدر الأكبر للانبعاثات
ويعد حقل الغوار النفطي في السعودية المصدر الأكبر للانبعاثات من بين 50 حقلا مشمولا في بيانات السجل، مع إنتاجه نحو 525 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام.

وبحسب قاعدة البيانات، فإن أكثر 12 موقعا ملوثا كان في الخليج أو روسيا.

وقالت بيرنز إن الجرد يمكن أن يساعد في ممارسة المستثمرين في البلدان التي لديها احتياطات كبيرة من الهيدروكربون ضغطا، لكنها رأت احتمالا ضئيلا للضغط الشعبي على صناع السياسات من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وأوضحت لوكالة «فرانس برس»، «هذا يوضح أن (التخلي عن الوقود الأحفوري) تحد عالمي».

وتابعت «نحن ندرك أن السجل لن يؤدي بين عشية وضحاها إلى نوع من نظام حوكمة ضخم للوقود الأحفوري.. لكنه يضيء على مكان حدوث إنتاج الوقود الأحفوري للمستثمرين والجهات الفاعلة الأخرى لمحاسبة حكوماتهم».

كما يظهر الجرد تباينا كبيرا في أسعار الكربون بين الدول، مع توليد الضرائب على الانبعاثات نحو 100 دولار للطن في العراق، فيما تبلغ 5 دولارات فقط للطن في بريطانيا.

من جانبه، قال وزير خارجية توفالو، سايمن كوفي، أحد أرخبيلات المحيط الهادئ المهددة بارتفاع منسوب المياه والاحترار العالمي، إن قاعدة البيانات يمكن أن «تساعد في وضع حد لإنتاج الفحم والنفط والغاز بشكل فعال».

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