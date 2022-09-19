Atwasat

أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 08:38 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قفزت أسعار النفط، الإثنين، إثر ضعف سعر صرف الدولار، والمخاوف بشأن المعروض من الخام قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر المقبل، لكن بقاء المخاوف بشأن ركود عالمي قد يضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام (برنت) 60 سنتا أو 0.7% إلى 91.95 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.5% يوم الجمعة، وبلغ خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 85.50 دولار للبرميل، مرتفعا 39 سنتا أو 0.5%، وينتهي عقد الشهر المقبل يوم الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع النفط إثر انخفاض كبير للدولار
كلا العقدين، اللذين انخفضا بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من رفع الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) سعر الفائدة، كانا مدعومين اليوم بضعف الدولار الذي هبط نحو 1% من أعلى مستوى وصل إليه منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية الأخرى. ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

لكن المحللين يتوقعون أن تمثل مزيد اضطرابات الإمدادات خطرا على الأسعار، في حين أن تخفيف قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين قد يوفر أيضا بعض التفاؤل.

الصين تخفف قيود مكافحة الجائحة
بدأت الصين في تخفيف القيود في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص، ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. كما انتعشت صادرات الصين من البنزين والديزل.

ورغم التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمس الأحد إن عملاءها ما زالوا يطلبون نفس الكميات دون تغيير. وتنتج الدولة الخليجية حاليا أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا من النفط وفقا لحصة «أوبك».

استقرار عمليات تصدير النفط في البصرة
من جهة أخرى، قالت شركة نفط البصرة بالعراق، إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية يوم السبت، بعد يوم من توقفها بسبب التسرب الذي جرى احتواؤه الآن.

وفي نيجيريا، من المقرر صيانة سفينة بونجا للتخزين والتفريغ التابعة لشركة شل التي تحمل نحو 200 ألف برميل، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، حسبما قال ناطق باسم الشركة أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»

«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)

أمام عقيلة صالح.. عبد الله بورزيزة يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة العليا (فيديو)
قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا

قائد مجموعة تشادية متمردة يدعو لإعادة آلاف الشباب من ليبيا
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة تحتاج إلى 32 مليار دولار مساعدات حتى نهاية 2022
الأمم المتحدة تحتاج إلى 32 مليار دولار مساعدات حتى نهاية 2022
إعادة التدوير.. قطاع واعد في نيجيريا المليئة بالمكبات
إعادة التدوير.. قطاع واعد في نيجيريا المليئة بالمكبات
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت في «معدل معقول»
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت في ...
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر مرتبطة بالفساد
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر مرتبطة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
المزيد
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار...
الحكومة التونسية ترفع أسعار غاز الطهي والوقود
الحكومة التونسية ترفع أسعار غاز الطهي والوقود...
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة...
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر مرتبطة بالفساد
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر ......
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت في «معدل معقول»
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط