أسعار النفط ترتفع بعد تراجع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط، الإثنين، إثر ضعف سعر صرف الدولار، والمخاوف بشأن المعروض من الخام قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر المقبل، لكن بقاء المخاوف بشأن ركود عالمي قد يضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام (برنت) 60 سنتا أو 0.7% إلى 91.95 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.5% يوم الجمعة، وبلغ خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 85.50 دولار للبرميل، مرتفعا 39 سنتا أو 0.5%، وينتهي عقد الشهر المقبل يوم الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع النفط إثر انخفاض كبير للدولار

كلا العقدين، اللذين انخفضا بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من رفع الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) سعر الفائدة، كانا مدعومين اليوم بضعف الدولار الذي هبط نحو 1% من أعلى مستوى وصل إليه منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية الأخرى. ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

لكن المحللين يتوقعون أن تمثل مزيد اضطرابات الإمدادات خطرا على الأسعار، في حين أن تخفيف قيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين قد يوفر أيضا بعض التفاؤل.

الصين تخفف قيود مكافحة الجائحة

بدأت الصين في تخفيف القيود في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص، ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. كما انتعشت صادرات الصين من البنزين والديزل.

ورغم التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمس الأحد إن عملاءها ما زالوا يطلبون نفس الكميات دون تغيير. وتنتج الدولة الخليجية حاليا أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا من النفط وفقا لحصة «أوبك».

استقرار عمليات تصدير النفط في البصرة

من جهة أخرى، قالت شركة نفط البصرة بالعراق، إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية يوم السبت، بعد يوم من توقفها بسبب التسرب الذي جرى احتواؤه الآن.

وفي نيجيريا، من المقرر صيانة سفينة بونجا للتخزين والتفريغ التابعة لشركة شل التي تحمل نحو 200 ألف برميل، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، حسبما قال ناطق باسم الشركة أمس.