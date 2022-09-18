الحكومة التونسية ترفع أسعار غاز الطهي والوقود

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار أسطوانات غاز الطهي 14% والوقود 3% في إطار خطة لخفض دعم الطاقة فيما يمثل تغييرا رئيسيا في السياسة يسعى إليه المقرضون الدوليون للبلاد.

وقالت الوزارة إن أسعار غاز الطهي التي جرى رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينار إلى 8.800 دينار، بحسب «رويترز».

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء ثلاثة في المئة من 2.330 دينار للتر إلى 2.400 دينار.

رابع رفع لأسعار الوقود

ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع 6.7% كان متوقعًا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

- مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية

- بعثة «صندوق النقد» تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض بقيمة ملياري يورو

- الاتحاد التونسي للشغل يرفض إصلاحات عرضها صندوق النقد

وتحاول تونس التي تواجه أسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، بحسب ما أعلنه ناطق حكومي، الجمعة الماضية، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.

اتفاق بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%

ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس الماضي، اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.

لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، «فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طيلة يوم أمس مع صندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق»، وأضاف «نأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين».