Atwasat

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر مرتبطة بالفساد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 04:51 مساء
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر مرتبطة بالفساد
علم المجر. (الإنترنت)
alwasat radio

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأحد، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.

في أبريل، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدم من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما، بحسب «فرانس برس».

وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحفي إن «المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك».

تجميد 70% من الأموال المنبثقة عن برامج مرتبطة بسياسة التضامن
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.

وسبق أن اقترح المفوّض هان في يوليو في وثيقة داخلية، تجميد 70% من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027. وسيكون أمام الدول الأعضاء شهر للردّ بالأغلبية المؤهّلة، على اقتراح المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين.

-  الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد دفع 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر
-  روسيا ستبدأ في بناء مفاعلين نوويين بالمجر بقيمة 12.5 مليار يورو

وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ العام 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد.

تجمد خطة الإنعاش.. إنشاء «هيئة مستقلة» لمكافحة الفساد
تبذل بودابست قصارى جهدها أيضًا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 (5.8 مليار يورو من المساعدات). والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.

واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر أخيرا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء «هيئة مستقلة» لمكافحة الفساد مكلّفة مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.

ويُفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم في حال اعتبروا أن النيابة أنهت اعتباطيًا تحقيقًا بتهم فساد. وينبغي أيضًا تعزيز شفافية الآلية التشريعية.

وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياش السبت أن القوانين المخصصة لتهدئة المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت الأسبوع المقبل في البرلمان المجري. وأكد أنها «ستدخل حيّز التنفيذ في نوفمبر».

تضخم متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية الفورنت
وجرى تعديل نظام التصريح عن ثروات البرلمانيين المجريين في يوليو، ليصبح مطابقًا لقواعد البرلمان الأوروبي. وأجرت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا في الأيام الأخيرة جولة على عواصم أوروبية عدة للدفاع عن بلادها التي تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا على خلفية تضخم متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية، الفورنت.

في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70% من المساعدات الأوروبية.

واعتبر البرلمان الأوروبي الخميس في تقرير صوّتت عليه أغلبية كبرى، أن المجر لم تعد ديموقراطية حقيقية إنما دولة بنظام «استبدادي منتخب»، داعيًا المفوضية إلى «الامتناع عن الموافقة على خطة المجر طالما لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات» بروكسل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)

اختتام النسخة الأولى من مهرجان بندليف التراثي (صور)
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
«غرينبيس» تعرقل تفريغ شحنة من الغاز الروسي في فنلندا
«غرينبيس» تعرقل تفريغ شحنة من الغاز الروسي في فنلندا
الأمم المتحدة تحتاج إلى 32 مليار دولار مساعدات حتى نهاية 2022
الأمم المتحدة تحتاج إلى 32 مليار دولار مساعدات حتى نهاية 2022
إعادة التدوير.. قطاع واعد في نيجيريا المليئة بالمكبات
إعادة التدوير.. قطاع واعد في نيجيريا المليئة بالمكبات
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
المزيد
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة...
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر مرتبطة بالفساد
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق دفع أموال للمجر بسبب مخاطر ......
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت في «معدل معقول»
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت ......
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي...
إعادة التدوير.. قطاع واعد في نيجيريا المليئة بالمكبات
إعادة التدوير.. قطاع واعد في نيجيريا المليئة بالمكبات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط