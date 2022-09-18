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محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت في «معدل معقول»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 02:47 مساء
محافظ «المركزي السعودي»: مستويات التضخم في المملكة ما زالت في «معدل معقول»
محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك. (رويترز)
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قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، اليوم الأحد، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة ارتفع 3% في أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعًا من 2.7% في يوليو، وفق وكالة «رويترز».

التضخم بلغ ذروته
وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل 4%، وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس، نظرًا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8%.

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وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال إيكونوميكس للأبحاث»، إن المؤسسة ترى أن التضخم بلغ ذروته في أغسطس، متوقعة أن يتباطأ إلى 2%، بحلول نهاية هذا العام و1.5% بحلول منتصف العام 2023.

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