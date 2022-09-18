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الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 09:39 صباحا
الكويت تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي
خط أنابيب لتصدير الغاز من شمال الكويت. (الإنترنت)
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قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة نفط الكويت، خالد العتيبي، اليوم الأحد، إن الشركة المملوكة للدولة تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.

وأضاف العتيبي، خلال كلمته بمؤتمر للطاقة في الكويت «مع تعافي العالم شيئا فشيئا من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، عاد الطلب على النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2019».

وتابع «في بيئة الأسعار المرتفعة هذه، تعقد شركة نفط الكويت العزم على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة».

«أوبك»: سوق النفط العالمية تعاني من حالة «انفصام»
والثلاثاء الماضي، أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2022، دون تغيير مقارنة بتقرير الشهر السابق عند مستوى «صحي» يبلغ 3.1 مليون برميل يوميًا. واصفة سوق النفط العالمية بأنها تعاني من حالة «انفصام».

وتوقعت المنظمة، أن ينمو الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.6 مليون برميل في اليوم خلال 2022، فيما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.5 مليون برميل يوميًا.

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