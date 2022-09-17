الأمم المتحدة تحتاج إلى 32 مليار دولار مساعدات حتى نهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها لا تزال تحتاج إلى 32 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي، من أصل 49.5 مليار دولار تقدر أنها بحاجة إليها لمساعدة 204 ملايين شخص بحلول نهاية السنة.

وقال ينس لاركي، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، خلال الإيجاز المنتظم للأمم المتحدة في جنيف، إنه حتى لو كان مبلغ 17.7 مليار دولار التي دفعتها الدول المانحة لبرامج المساعدات الأكثر إلحاحًا يمثل أيضًا «أكبر مبلغ تلقيناه على الإطلاق»، فإنه لا يكفي لمواجهة «الحاجات الضخمة»، وفق «فرانس برس».

سد الفجوة بحلول نهاية العام لتمويل 40 برنامجا

وأعرب لاركي عن الأمل في أن يتمكن المانحون من سد الفجوة بحلول نهاية العام لتمويل 40 برنامجًا يعتبرهم «أوتشا» ذات أولوية. وشدد لاركي: «في الوقت الحالي يبلغ العجز في التمويل 65% ولم يتبقَ سوى بضعة أشهر قبل نهاية العام».

- الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب «كورونا»

- الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد الأسبوع المقبل وسط انقسامات عميقة وأزمة عالمية

وأضاف: «نأمل بالطبع أن يتمكن المانحون من إيجاد السبل لجمع المساعدات اللازمة لإنقاذ أرواح»، محذرًا من أن «العواقب ستكون وخيمة على الأفراد، خصوصًا المتضررين في مناطق الأزمات، وبعضها ممول بأقل من 20%».

صرف 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

والبرامج الممولة بأقل من خُمس ما تطالب به الأمم المتحدة هي في السلفادور وموزمبيق وسورية وفنزويلا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والقرن الأفريقي، بحسب وثيقة لـ«أوتشا».

كما أعلن لاركي صرف 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ المخصص لليمن (20 مليونًا) وجنوب السودان (14 مليونًا) وبورما (10 ملايين) ونيجيريا (10 ملايين) وبنغلاديش (9 ملايين) وأوغندا (8 ملايين) وفنزويلا (8 ملايين) ومالي (7 ملايين) والكاميرون (6 ملايين) وموزمبيق (5 ملايين) والجزائر (3 ملايين). كما تم تخصيص 9.5 مليون دولار إضافية للنيجر «لمنع وتخفيف الآثار المباشرة لشح الأمطار» بسبب تغير المناخ.