«غرينبيس» تعرقل تفريغ شحنة من الغاز الروسي في فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

قام ناشطون من «غرينبيس» منظمة السلام الأخضر، السبت، بمنع تفريغ شحنة من الغاز الروسي في محطة للغاز الطبيعي المسال في تورنيو بشمال فنلندا، على ما أفاد مشغلو المحطة والمنظمة البيئية.

وقالت الناطقة باسم مجموعة «غاسوم» الفنلندية المستوردة للشحنة أولغا فايسانن، «إنها سفينة شحن محملة بغاز طبيعي مسال مصدره روسيا»، بحسب «فرانس برس».

وأوضح ميكا كوليماين، مدير شركة «مانغا إل إن جي» المشغلة للمحطة، أن التحرك بدأ قرابة الساعة 7.00 (4.00 ت غ). وقال إن ناشطين تسلقوا أذرع تحميل، مشيرًا إلى وجود سفينتين خارج منطقة المحطة الواقعة على مقربة من الحدود السويدية. وعرقل ناشطون من «غرينبيس» الأسبوع الماضي أيضًا تفريغ شحنة من الغاز الروسي في محطة للغاز الطبيعي في نيناسهامن قرب ستوكهولم في السويد.

عقوبات على النفط والفحم الروسيين

وقال أولي تياينين، الناشط في غرينبيس في بيان، «من غير المقبول إطلاقًا أن يسمح حتى الآن بنقل الغاز الروسي في فنلندا، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء بوتين غزوه لأوكرانيا». وتابع: «يجدر بالحكومة الفنلندية ورئيسة الوزراء سانا مارين حظر كل صادرات الطاقة الأحفورية الروسية على الفور».

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وفرض الأوروبيون عقوبات على النفط والفحم الروسيين، من غير أن تشمل حتى الآن واردات الغاز الروسي. وتصاعد التوتر الأربعاء بين موسكو والاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الروسي، إذ توعد الرئيس فلاديمير بوتين بوقف أي صادرات من المحروقات إذا فرض الأوروبيون سقفًا على أسعار واردات الغاز، وفق اقتراح طرحته بروكسل في إطار العقوبات على موسكو.

وأوقفت روسيا في مايو إمدادات الغاز لفنلندا عبر خط أنابيب «بالتيكونكتر»، الذي يربط هذا البلد باستونيا، بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل لمجموعة «غازبروم» المزودة، غير أنها تواصل تسليمها الغاز المسال بحرًا.