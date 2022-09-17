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إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 11:30 صباحا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
مقهى للإنترنت في العاصمة الكينية نيروبي، 20 يونيو 2012. (أ ف ب)
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لا يزال ثلث سكان العالم في العام 2022 من دون اتصال بالإنترنت، وسط تباطؤ في وتيرة الاتصالات الجديدة، بحسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الجمعة.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان «يستخدم الآن حوالي 5.3 مليار شخص حول العالم الإنترنت، وبينما لا يزال النمو مشجعًا، يشير الاتجاه إلى أنه في غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول العام 2030 تتراجع بشكل متزايد»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وفيما لا يزال 2.7 مليار شخص غير قادرين على الوصول للإنترنت هذا العام، فقد كان عددهم 3 مليارات في 2021 و3.6 مليار العام 2019، قبل جائحة كوفيد-19. وشدد الأمين العام لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة هولين جاو على أن هذا الأمر «أعطانا دفعة جيدة من حيث الاتصال، لكن يجب علينا الحفاظ على الوتيرة عينها لضمان استفادة الجميع» من الخدمات الرقمية. وأضاف «لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية وتشريعات مستوحاة من أفضل النماذج وعمليات التدريب».

 عقبتان أمام الإنترنت في العالم
وحدد الاتحاد الدولي للاتصالات عقبتين رئيسيتين أمام هدفها المتمثل في جعل سكان العالم متصلين بشكل كامل: السكان الذين لا يزالون غير متصلين بالشبكة هم أيضًا أكثر السكان الذين يصعب الوصول إليهم، فضلا عن صعوبات الانتقال من نفاذ بسيط للشبكة إلى وصول منتظم وسهل.

ويعتبر الاتحاد أن العقبات غالبًا ما يجري التقليل من شأنها مثل: سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة جدًا للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضًا التمييز بين الجنسين وأحيانًا النقص في النفاذ إلى الكهرباء. كذلك ثمة فوارق قوية بين المناطق.

فلا تزال أفريقيا الأقل اتصالًا بين مناطق الاتحاد الست، مع 40% من السكان يتمتعون باتصال بالإنترنت، فيما يبلغ هذا المعدل في البلدان العربية 70%. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 61% في العام 2021 إلى 64% هذا العام. وتسجل الأميركيتان ورابطة الدول المستقلة وأوروبا معدلات تزيد على 80%.

وتأتي «القارة العجوز» في المرتبة الأولى مع اتصال 89% من سكانها بالإنترنت.

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