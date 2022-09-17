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رغم الانخفاض.. الدولار يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 08:43 صباحا
رغم الانخفاض.. الدولار يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة. (رويترز)
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 انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف لكنه سجل مكاسب أسبوعية مع توقع المستثمرين أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية بقوة، بينما تراجع اليوان دون حاجز السبعة مقابل الدولار.

وحقق الدولار، أمس الجمعة، مكاسب طفيفة بعد بيانات أميركية أظهرت تحسن معنويات المستهلكين في سبتمبر. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين 59.5 في شهر سبتمبر، ارتفاعا من 58.6 في الشهر السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبلغ القراءة الأولية لشهر سبتمبر 60.0.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، 0.1% خلال يوم الجمعة إلى 109.68، وفق «رويترز».

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عندما سجل 110.79 في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفع المؤشر 0.6% خلال الأسبوع ونحو 15% في العام الجاري حتى الآن.

ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي وربما بمقدار 100 نقطة أساس.

سوق العملات المشفرة
وفي سوق العملات المشفرة، هبطت «إيثر» إلى أدنى مستوى منذ أواخر يوليو، وتراجعت في أحدث تداولات 2.8%، كما نزلت «بتكوين» في أحدث تعاملات 0.47% إلى 19598 دولارا.

وفي وقت سابق، دفع ارتفاع الدولار باليوان في التعاملات خارج البر الرئيسي إلى ما دون مستوى سبعة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ليل الخميس. وبالمثل، اخترق اليوان داخل البر الرئيسي نفس الحاجز بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق يوم الجمعة. وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني كان مرنا على نحو مفاجئ في أغسطس، مع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع. لكن الركود المتزايد في قطاع العقارات أثر على التوقعات.

وهبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مرة أخرى ليبلغ أدنى مستوياته منذ 37 عاما عند 1.1351 دولار. وانخفض في أحدث تعاملات 0.5% إلى 1.1416 دولار، بينما ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0008 دولار. كما هبط الدولار 0.4% مقابل الين إلى 142.87 لكنه أنهى الأسبوع على صعود 0.2%، محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

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