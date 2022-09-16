Atwasat

5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 02:53 مساء
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
لبناني يقتحم مصرفا بالسلاح للحصول على أمواله المودعة. 16 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

اقتحم مودعون لبنانيون الجمعة خمسة مصارف على الأقل، في مواقع مختلفة في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، وفق ما أفاد مصدر أمني ومراسلو «فرانس برس».

وبعد أن سجلت حادثة اقتحام صباح الجمعة لمصرف في مدينة صيدا في جنوب لبنان، أبلغ عن أربعة حوادث مماثلة في مناطق متفرقة من بيروت وجنوب لبنان.

ونجح المودع محمّد قرقماز الذي دخل المصرف مع نجله، من استعادة 19 ألف دولار من وديعته في بنك بيبلوس في منطقة الغازية في صيدا، بعدما هدّد موظفي المصرف بمسدس، وأوقفت القوى الأمنية المودع بعدما سلّم نفسه.

وبحسب قناة تلفزيونية محلية، فإن سلاح المودع كان مزيفاً، لكن لم يجر التحقق من هذه المعلومات.

وقال أحد حرّاس المصرف لوكالة «فرانس برس»، «سكب صفيحة من البنزين على الأرض»، وهدّد بإضرام النار، ما تسبب بحالة من الذعر داخل المصرف.

وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن «موظفين تمكنوا من الخروج من باب خلفي».

قيود مشددة على سحب الودائع
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار، وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وكان المشهد ذاته حصل الأسبوع الماضي في بيروت بعدما اقتحمت مودعة أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت، مشهرة سلاحاً تبين لاحقاً أنه مصنوع من البلاستيك، من أجل الحصول على جزء من وديعتها.

وتحولت المودعة سالي حافظ إلى «بطلة» بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدساً وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.

تلا ذلك بساعات محاولة أحد المودعين في مدينة عالية، أخذ وديعة له في أحد الصارف بالقوة.

- بعد احتجازها رهائن بـ«مسدس بلاستيك».. مودعة لبنانية تحصل على 13 ألف دولار من بنك (فيديو)

وفي 11 أغسطس الماضي، حظي رجل غاضب دخل مصرفاً في منطقة الحمرا في بيروت، بتضامن شعبي مماثل، بعدما احتجز الموظفين لساعات وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع تكاليف علاج والده.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل

حطام قمر جليدي.. نظرية جديدة بشأن حلقات زحل
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها

ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
باتيلي والشتاء والهجرة

باتيلي والشتاء والهجرة
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي: أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة
زيلينسكي: أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة
مرسوم أميركي جديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية
مرسوم أميركي جديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد السريلانكي يئن تحت وطأة الانكماش
الاقتصاد السريلانكي يئن تحت وطأة الانكماش
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
الين الياباني في أدنى مستوياته منذ 24 عاما
الين الياباني في أدنى مستوياته منذ 24 عاما...
المزيد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
موسكو: خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» لنقل الغاز إلى الصين «سيحلّ محل» نورد ستريم 2
موسكو: خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» لنقل الغاز إلى الصين «سيحلّ......
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم...
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على ......
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط