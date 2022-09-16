الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة في أغسطس، مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، ما يعزز التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 وموجات حارة شهدتها البلاد، لكن الركود العقاري المتزايد أثر على آفاق الاقتصاد.

وتظهر الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب بعض الزخم، بعد أن نجا بصعوبة من الانكماش في الربع المنتهي في يونيو ورفع احتمالات الانتعاش بشكل طفيف لبقية العام، وفق وكالة «رويترز».

أسرع وتيرة نمو منذ مارس

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.2% في أغسطس مقابل الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ مارس الماضي، ويفوق ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 3.8%، ويتجاوز ارتفاعا بنسبة 3.8% في يوليو.

وارتفعت مبيعات التجزئة 5.4%، وهي أسرع وتيرة في ستة أشهر وتفوق أيضا توقعات نمو 3.5% والزيادة المسجلة في يوليو البالغة 2.7%.

وفي تصريحات أعقبت صدور البيانات، قال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغ هوي، إن التحسن الاقتصادي في الصين في أغسطس «تحقق بشق الأنفس»، بفضل السياسات الداعمة، لكنه حذر من أن الانتعاش كان هشا وأن الظروف العالمية لا تزال معقدة.

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وعلى النقيض من بيانات النشاط القوية، انكمش قطاع العقارات الصيني أكثر في أغسطس مع استمرار الخسائر في أسعار واستثمارات ومبيعات المنازل.

وتراجعت الاستثمارات العقارية الشهر الماضي 13.8%، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2021، وفقا لحسابات «رويترز» بناء على بيانات رسمية.

وانخفضت أسعار المساكن الجديدة 1.3% على أساس سنوي في أغسطس، وهي الوتيرة الأسرع منذ أغسطس 2015، بعد انخفاضها 0.9% في الشهر السابق.