بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي للانتقال إلى السيارات الكهربائية خلال افتتاح معرض ديترويت الذي ينظم مجددًا بعد إلغاء الدورتين السابقتين بسبب جائحة كوفيد-19، بمشاركة شركات تعرض مزيدًا من الآليات غير الملوثة إلى جانب السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

وأكد الرئيس الأميركي أن «الرحلة الطويلة بالسيارات عبر الولايات المتحدة ستصبح كهربائية بالكامل». وسلطت زيارة الرئيس المحب للسيارات، الضوء على معرض غاب عن الواجهة مدة سنتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان المعرض يقام عادة في يناير، لكنه نقل إلى سبتمبر حين يكون الطقس مؤاتيًا أكثر ولا يتعارض مع معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا الذي بات يستقطب مزيدا من الشركات العاملة في قطاع السيارات.

مشاركة ضئيلة

ونسخة العام 2022 لمعرض ديترويت أصغر حجمًا من سابقاتها؛ إذ يغيب عنها الكثير من شركات صناعة السيارات الأجنبية وأطراف حديثة في هذا المجال مثل «تيسلا». أما الشركات الحاضرة التي اعتادت خلال الجائحة الكشف عن آخر طرازاتها عبر الإنترنت، فلن تنظم عروضًا باذخة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واستغل الرئيس الأميركي فرصة وجوده في المعرض ليجلس وراء مقود سيارة «شيفروليه كورفيت زد 06» قبل أن يجرب سيارة «كاديلاك ليريك» الكهربائية. وقال عن السيارة الأخيرة «إنها رائعة لكني أعشق الكورفيت» التي أدار محركها.

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وقالت رئيسة شركة «جنرال موتورز» ماري برا مازحة «قال إنه سيصطحبها معه إلى المنزل». وجال الرئيس في أروقة المعرض والتقى أيضًا مسؤولين في شركتي «فورد» و«ستيلانتيس»، فضلاً عن ممثلين لنقابة صناعة السيارات الرئيسية UAW.

محركات الوقود حاضرة

في حين لا تزال محركات الوقود تهيمن بشكل واسع على الطرقات في الولايات المتحدة، أبرزت الشركات الحاضرة في ديترويت السيارات الإلكترونية التي تستعد لطرحها أملاً في سحب حصص في هذه السوق الآخذة بالاتساع، من «تيسلا».

وروَّجت «شيفروليه» للنسخة الكهربائية من شاحنة «سيلفيرادو» الصغيرة ومن سيارة «اكينوكس» الرباعية الدفع التي طرحت الأسبوع الماضي بسعر أساسي قدره 30 ألف دولار.

وقال نائب رئيس شركة «شيفروليه» ستيف ماجوروس: «الناس بصدد اعتماد السيارة الكهربائية بشكل كثيف» فمع توافر عدد متزايد من محطات الشحن «بات عدد متعاظم من الأميركيين جاهزين».

لكن محركات الوقود لم تهمل كليًا، فقد عرضت شيفروليه الأربعاء نسخة أولى من سيارة «تاهو» الرباعية الدفع العاملة بالوقود. أما ماركة «جيب» التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» فقد عرضت إصدارًا خاصًا في الذكرى الثلاثين لطرح سيارتها الرباعية الدفع «غراند شيروكي»، فضلاً عن أخرى هجينة قابلة للشحن.

وعرضت «فورد» من جهتها الجيل السابع من سيارتها الشهيرة «ماستنغ» التي طرحت للمرة الأولى قبل 58 عامًا، وهي مجهزة بمحرك احتراق داخلي؛ ما يؤكد استمرار السيارات العاملة بالوقود.

ودافعت الشركة التي استثمرت في السيارات الكهربائية أكثر من أي مؤسسة أخرى في السنوات الأخيرة، عن خيارها مؤكدة أن «الزبائن المهتمين بالسيارات الرياضية لا يزالون يريدون محرك احتراق داخلي».

دور بايدن في تشجيع الانتقال للسيارات الكهربائية

ومنذ انتخابه رئيسًا، اتخذ جو بايدن إجراءات عدة بهدف تسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية ومن بينها تخصيص 7,5 مليارات دولار لبناء محطات شحن. وأعلن الأربعاء أن إدارته ستفرج قريبا عن 900 مليون دولار من هذه المخصصات. كما عمل لإقرار قانون واسع حول شبه الموصلات التي باتت أساسية في السيارات الزاخرة بالمعدات الإلكترونية وإقرار دعم للشركات وللسائقين.

إلا أن الأطراف الفاعلة هذا القطاع أبدت تحفظات حول الحوافز الجديدة لشراء سيارة كهربائية والخاضعة لشروط محددة ومن بينها أن يتم التجميع النهائي في أميركا الشمالية أو لزوم التزود بسلع أساسية انتجت في المنطقة. لكن الرئيس يقيم علاقات جيدة نسبيًا مع شركات صناعة السيارات منذ ساعدها على الخروج من المأزق الناجم عن الأزمة المالية في 2008 عندما كان نائبا للرئيس.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض زار بايدن مصانع «جنرال موتورز» و «فورد». وتأمل شركات صناعة السيارات أن تبدي الإدارة الأميركية مرونة في تطبيق القواعد الجديدة، حيث المسؤول في شركة «شيفروليه» ستيف ماجوروس: «على الحكومة أن تصدر الكثير من المراسيم تطبيقية» في هذا الإطار.