Atwasat

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 01:43 صباحا
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
الرئيس الأميركي جو بايدن جالسا في سيارة كورفيت «زد06» في معرض ديترويت للسيارات في 14 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

دعا الرئيس الأميركي للانتقال إلى السيارات الكهربائية خلال افتتاح معرض ديترويت الذي ينظم مجددًا بعد إلغاء الدورتين السابقتين بسبب جائحة كوفيد-19، بمشاركة شركات تعرض مزيدًا من الآليات غير الملوثة إلى جانب السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

وأكد الرئيس الأميركي أن «الرحلة الطويلة بالسيارات عبر الولايات المتحدة ستصبح كهربائية بالكامل». وسلطت زيارة الرئيس المحب للسيارات، الضوء على معرض غاب عن الواجهة مدة سنتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان المعرض يقام عادة في يناير، لكنه نقل إلى سبتمبر حين يكون الطقس مؤاتيًا أكثر ولا يتعارض مع معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا الذي بات يستقطب مزيدا من الشركات العاملة في قطاع السيارات.

مشاركة ضئيلة
ونسخة العام 2022 لمعرض ديترويت أصغر حجمًا من سابقاتها؛ إذ يغيب عنها الكثير من شركات صناعة السيارات الأجنبية وأطراف حديثة في هذا المجال مثل «تيسلا». أما الشركات الحاضرة التي اعتادت خلال الجائحة الكشف عن آخر طرازاتها عبر الإنترنت، فلن تنظم عروضًا باذخة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واستغل الرئيس الأميركي فرصة وجوده في المعرض ليجلس وراء مقود سيارة «شيفروليه كورفيت زد 06» قبل أن يجرب سيارة «كاديلاك ليريك» الكهربائية. وقال عن السيارة الأخيرة «إنها رائعة لكني أعشق الكورفيت» التي أدار محركها.

- معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد
- هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
كاليفورنيا تتجه لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035

وقالت رئيسة شركة «جنرال موتورز» ماري برا مازحة «قال إنه سيصطحبها معه إلى المنزل». وجال الرئيس في أروقة المعرض والتقى أيضًا مسؤولين في شركتي «فورد» و«ستيلانتيس»، فضلاً عن ممثلين لنقابة صناعة السيارات الرئيسية UAW.

محركات الوقود حاضرة
في حين لا تزال محركات الوقود تهيمن بشكل واسع على الطرقات في الولايات المتحدة، أبرزت الشركات الحاضرة في ديترويت السيارات الإلكترونية التي تستعد لطرحها أملاً في سحب حصص في هذه السوق الآخذة بالاتساع، من «تيسلا».

وروَّجت «شيفروليه» للنسخة الكهربائية من شاحنة «سيلفيرادو» الصغيرة ومن سيارة «اكينوكس» الرباعية الدفع التي طرحت الأسبوع الماضي بسعر أساسي قدره 30 ألف دولار.

وقال نائب رئيس شركة «شيفروليه» ستيف ماجوروس: «الناس بصدد اعتماد السيارة الكهربائية بشكل كثيف» فمع توافر عدد متزايد من محطات الشحن «بات عدد متعاظم من الأميركيين جاهزين».

لكن محركات الوقود لم تهمل كليًا، فقد عرضت شيفروليه الأربعاء نسخة أولى من سيارة «تاهو» الرباعية الدفع العاملة بالوقود. أما ماركة «جيب» التابعة لمجموعة «ستيلانتيس» فقد عرضت إصدارًا خاصًا في الذكرى الثلاثين لطرح سيارتها الرباعية الدفع «غراند شيروكي»، فضلاً عن أخرى هجينة قابلة للشحن.

وعرضت «فورد» من جهتها الجيل السابع من سيارتها الشهيرة «ماستنغ» التي طرحت للمرة الأولى قبل 58 عامًا، وهي مجهزة بمحرك احتراق داخلي؛ ما يؤكد استمرار السيارات العاملة بالوقود.

ودافعت الشركة التي استثمرت في السيارات الكهربائية أكثر من أي مؤسسة أخرى في السنوات الأخيرة، عن خيارها مؤكدة أن «الزبائن المهتمين بالسيارات الرياضية لا يزالون يريدون محرك احتراق داخلي».

دور بايدن في تشجيع الانتقال للسيارات الكهربائية
ومنذ انتخابه رئيسًا، اتخذ جو بايدن إجراءات عدة بهدف تسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية ومن بينها تخصيص 7,5 مليارات دولار لبناء محطات شحن. وأعلن الأربعاء أن إدارته ستفرج قريبا عن 900 مليون دولار من هذه المخصصات. كما عمل لإقرار قانون واسع حول شبه الموصلات التي باتت أساسية في السيارات الزاخرة بالمعدات الإلكترونية وإقرار دعم للشركات وللسائقين.

إلا أن الأطراف الفاعلة هذا القطاع أبدت تحفظات حول الحوافز الجديدة لشراء سيارة كهربائية والخاضعة لشروط محددة ومن بينها أن يتم التجميع النهائي في أميركا الشمالية أو لزوم التزود بسلع أساسية انتجت في المنطقة. لكن الرئيس يقيم علاقات جيدة نسبيًا مع شركات صناعة السيارات منذ ساعدها على الخروج من المأزق الناجم عن الأزمة المالية في 2008 عندما كان نائبا للرئيس.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض زار بايدن مصانع «جنرال موتورز» و «فورد». وتأمل شركات صناعة السيارات أن تبدي الإدارة الأميركية مرونة في تطبيق القواعد الجديدة، حيث المسؤول في شركة «شيفروليه» ستيف ماجوروس: «على الحكومة أن تصدر الكثير من المراسيم تطبيقية» في هذا الإطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تحدد سقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء عند نسبة 15%
فرنسا تحدد سقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء عند نسبة 15%
مادورو يؤكد استعداد فنزويلا لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز
مادورو يؤكد استعداد فنزويلا لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز
بعد 14 شهرا.. الصين تعاود إصدار تراخيص لألعاب الفيديو
بعد 14 شهرا.. الصين تعاود إصدار تراخيص لألعاب الفيديو
استقالة الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول بأمستردام بعد شهور من الفوضى
استقالة الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول بأمستردام بعد شهور من الفوضى
زيلينسكي: أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة
زيلينسكي: أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف يضرب 50% من أراضي البلاد
الصين: تواجه ارتفاع أسعار ألواح الطاقة الشمسية.. والجفاف ......
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان ......
المزيد
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»...
الاقتصاد السريلانكي يئن تحت وطأة الانكماش
الاقتصاد السريلانكي يئن تحت وطأة الانكماش...
مرسوم أميركي جديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية
مرسوم أميركي جديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية...
زيلينسكي: أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة
زيلينسكي: أوكرانيا ترغب في الانضمام إلى السوق الأوروبية ......
استقالة الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول بأمستردام بعد شهور من الفوضى
استقالة الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول بأمستردام بعد شهور من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط