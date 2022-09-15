مرسوم أميركي جديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع، اليوم الخميس، على مرسوم لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي الأميركي من التهديدات الجديدة.

وذكر البيت الأبيض أن النص يشير صراحة إلى أن بعض الدول تستخدم الاستثمارات الأجنبية للحصول على البيانات والتكنولوجيا الحساسة لأغراض تضر بالأمن القومي الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

أول تحديث للجنة الاستثمارات الأجنبية

والمرسوم هو الأول لتحديث لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS) التي تأسست في 1975 وتراقب هذه التعاملات. والهدف من ذلك هو ضمان بقاء اللجنة «أداة فعالة» بحسب ما أوضحت إدارة بايدن.

وفي التفاصيل، يطلب البيت الأبيض من المسؤولين في هذه اللجنة النظر أثناء عملية التحقق من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، في آثار الصفقة على مرونة سلسلة التوريد، وعلى القطاع العسكري وأيضا على القطاع المدني.

مطالبة بالنظر في آثار الصفقات الأجنبية بالولايات المتحدة

وسيتعين على هؤلاء المسؤولين أيضا النظر في النتائج المترتبة عن القيادة التكنولوجية الأميركية في القطاعات التي تؤثر على الأمن القومي، لا سيما في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة أو تقنيات التكيف مع المناخ.

كما يجب التنبه للمخاطر المرتبطة ببيع عديد الشركات في القطاع نفسه إلى مشترين أجانب على الأمن القومي، فضلا عن مخاطر الأمن السيبراني أو تلك التي تطال البيانات الشخصية للأميركيين.

مرسوم لا علاقة له بالصين أو روسيا؟

وقال مسؤول كبير في الادارة الأميركية، عندما سأله صحفيون عما إذا كان المرسوم يستهدف روسيا أو الصين على وجه التحديد، إنه لا «يستهدف دولة معينة».

كما أنه لم يكن واضحا بشأن مدى التهديد ولم يقدم أمثلة على التعاملات التي اعتبر أنها تنطوي على مخاطر على الأمن القومي.

وذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان أن «تعزيز سلاسل التوريد التابعة لنا والحماية من التهديدات الأجنبية يعززان أمننا القومي، ويؤكد هذا المرسوم الدور المهم للجنة الاستثمارات الأجنبية في هذا العمل».