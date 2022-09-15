مادورو يؤكد استعداد فنزويلا لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده مستعدة لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز، مدينا أزمة الطاقة التي نجمت، عن فرض عقوبات «غير عقلانية» على روسيا، على حد قوله، بعد غزوها لأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر مشترك مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، الذي زار العاصمة كراكاس أمس الأربعاء، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مادورو إن «فنزويلا مستعدة وراغبة في أداء دورها وإمداد سوق النفط والغاز الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي، بطريقة مستقرة وآمنة»، مضيفا أن حكومته «أصلحت» صناعتها النفطية التي انخفض إنتاجها إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من سحب الاستثمارات ونقص الصيانة.

ويبلغ إنتاج فنزويلا حاليا نحو 700 ألف برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل في العام 2002. وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على كراكاس في العام 2019، تشمل حظرا على النفط الفنزويلي بعد إعادة انتخاب مادورو في العام 2018 لولاية ثانية في تصويت قاطعته المعارضة.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في مايو تخفيفا محدودا لبعض تلك العقوبات، في خطوة جاءت مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

مادورو يعلق على أزمة الطاقة

ودان مادورو «أزمة الطاقة» الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا التي وصفها بأنها «غير منطقية وغير مبررة».

وخفضت روسيا أكبر مورد لأوروبا، بشكل حاد شحناتها من الغاز ما أثار مخاوف من حدوث نقص في الغاز وارتفاع الأسعار. ودعا مادورو إلى «سعر عادل ومتوازن» قدره مئة دولار للبرميل.

كما دعا من جديد شركات النفط الأجنبية إلى الإنتاج في فنزويلا. وقال «نحن مستعدون (...) لزيادة انتاج النفط بشكل تدريجي ومتسارع لتوسيع وزيادة انتاج المنتجات المكررة».

وقال إن «فنزويلا لديها أكثر من خمسين مشروع للغاز من الدرجة الأولى وفق دراسات زلزالية، وكل الضمانات القانونية (مقدمة) للمستثمرين الدوليين للحضور من أجل إنتاج الغاز في فنزويلا ونقله إلى الأسواق الدولية».