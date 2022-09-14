بعد احتجازها رهائن.. مودعة لبنانية تحصل على 13 ألف دولار من بنك (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت واقعة احتجاز جديدة بطلها مودع، حيث أقدمت سيدة على اقتحام مصرف «بلوم بنك» وهي تحمل سلاحا ناريا، ولم تغادره إلا بعد حصولها على 13 ألف دولار.

ونقلت وكالة «رويترز» عن جمعية للدفاع عن حقوق المودعين، أن المودعة وشركاء لها احتجزوا رهائن داخل المصرف لفترة وجيزة صباح الأربعاء، ثم غادروا بعد الحصول على 13 ألف دولار ونحو ستة ملايين ليرة لبنانية.

وأضاف المصدر بجمعية «صرخة المودعين»، التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في البنوك اللبنانية في ظل الانهيار المالي، أن المرأة كانت تسعى للوصول إلى مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من السرطان.

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وفي أغسطس الماضي، احتجز مسلح رهائن بمصرف «فدرال بنك» في لبنان، وسلم نفسه لقوات الشرطة، بعد اتفاق على تسلم جزء من ودائعه المالية لعلاج والده.

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ووافق المسلح على هذه التسوية بعد أخذ 30 ألف دولار من ودائعه في البنك، التي قال إنها تفوق 200 ألف دولار.

ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.