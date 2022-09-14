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وكالة الطاقة الدولية تخالف توقعات «أوبك» في الطلب.. النمو بـ110 آلاف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 11:22 صباحا
وكالة الطاقة الدولية تخالف توقعات «أوبك» في الطلب.. النمو بـ110 آلاف برميل يوميا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)
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قلصت وكالة الطاقة الدولية تقديرات الطلب على النفط مع تعميق عمليات الإغلاق من انزلاق الصين، وتوقفت توقعات النمو للعام 2022 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا، وفق موقع «إنفستنغ» المعني برصد أسواق المال والسلع.

وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الأربعاء، إن «أسواق وقود الطائرات والديزل لا تزال ضيقة بشكل استثنائي حيث تمر بأزمة عنيفة في ظل ارتفاع قياسي للأسعار واشتعال التضخم عالميا».

وتأتي التوقعات المتشائمة للطاقة الدولية على النقيض من توقعات «أوبك» أمس الثلاثاء، وفي الوقت ذاته تتباين توقعات البنوك العالمية بشأن أسعار النفط حيث يتوقع «جي بي مورغان» ارتفاع لمستويات 150 دولارا بينما خفض «يو بي إس» و«مورغان ستانلي» الأسعار بواقع 15 دولارا، حسب «إنفستنغ».

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الشهري الأخير، إن استهلاك النفط العالمي سيزداد بمقدار مليوني برميل يوميا هذا العام - أي أقل بنحو 110 آلاف برميل يوميا عن التوقعات السابقة - إلى 99.7 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء إن الطلب سيتوسع مرة أخرى بالمقدار نفسه تقريبا في العام 2023. وقال تقرير الوكالة إن البيئة الاقتصادية المتدهورة وعمليات الإغلاق المتكررة المرتبطة بفيروس «كوفيد-19» في الصين لا تزال تؤثر على معنويات السوق.

أسعار النفط
وتراجعت أسعار النفط هامشيا اليوم الأربعاء وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، مما بدد الدعم الناجم عن توقعات قوية لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» حول نمو الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام (برنت) 17 سنتا، أي 0.2%، إلى 93.00 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 11 سنتا، أي 0.1%، إلى 87.20 دولار.

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