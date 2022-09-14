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الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء «احتياطات استراتيجية» لليثيوم والمعادن النادرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 10:19 صباحا
الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء «احتياطات استراتيجية» لليثيوم والمعادن النادرة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (أ ف ب).
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أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنه سيبني «احتياطات استراتيجية» لتجنب تعطل إمدادات المواد الخام «الحيوية» لصناعته لا سيما المعادن النادرة والليثيوم الذي تتحكم الصين بعرضه في العالم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن «معالجة نحو 90% من المعادن النادرة و60% من الليثيوم تجري في الصين». وأضافت «سنحدد المشاريع الاستراتيجية على طول سلسلة التوريد من التعدين إلى التكرير، ومن المعالجة إلى إعادة التدوير، وسنقوم ببناء احتياطات استراتيجية حيث تبدو الإمدادات مهددة».

140 مليار يورو من عائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية
من جهة أخرى، أشارت فون دير لايين إلى أن وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجددة والنووية سيجلب «أكثر من 140 مليار يورو» لدول الاتحاد الأوروبي، موضعها أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرضة للخطر.

وبفضل ارتفاع أسعار الكهرباء مع الزيادة في أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بما هو أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج، في ما يؤدي إلى أرباح فائقة تقترح المفوضية استردادها.

وفي هذا الإطار، قالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين بسبب الحرب».

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