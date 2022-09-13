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«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 01:52 مساء
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
مقر البنك المركزي المصري، وسط القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر البنك المركزي المصري، من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، مؤكدا توقيع عقوبة على من يصدر هذه العملات أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة، بالحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، تداول العملات الافتراضية المشفرة، يكتنفه مخاطر عالية منها تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، كما أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي «تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها».

ظاهرة تداول العملات المشفرة
ولفت إلى أنه تابع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، والترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، حذر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، و«يعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

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وأكد اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مطالبا المتعاملين داخل السوق المصرية بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

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