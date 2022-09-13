أسعار النفط تتراجع مع استمرار المخاوف بشأن انخفاض الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، مع مخاوف المستثمرين من انخفاض الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وزيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، مما عوض مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل الشتاء.

ونزل خام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 93.66 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.2% إلى 87.58 دولار للبرميل. انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة ، ليقطع بذلك ارتفاعًا استمر ثلاثة أيام، حسب وكالة «رويترز».

قيود مكافحة «كورونا» في الصين

وجدد فرض قيود لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي على الوقود.

وقال تقرير إعلامي رسمي أمس الإثنين، إن عدد الرحلات خلال مهرجان منتصف الخريف في الصين، الذي يستمر ثلاثة أيام في البلاد، انخفض بأكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي، حيث أن سياسة عدم انتشار الفيروس تثني الناس عن السفر.

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تينج، إن عمليات الإغلاق الواسعة والاختبارات الجماعية في الصين تؤثر على أسواق النفط بسبب مخاوف الطلب، يضاف إلى ذلك احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أعلى من المتوقع.

زيادة أسعار الفائدة في أميركا وأوروبا

ومن المقرر إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم الثلاثاء، وبينما تشير التوقعات إلى إمكانية وصول معدل التضخم إلى ذروته، فإن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي مستعدان لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لمعالجة التضخم. .

ويمكن أن يرفع ذلك قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الأخرى، ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

مؤشرات إيجابية لأسعار النفط

في حين ساهمت المخاوف بشأن تقلص المخزونات الأميركية في دعم الأسعار، إذ انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالولايات المتحدة بنحو 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر العام 1984، وفقا للبيانات الصادرة أمس الإثنين من قبل وزارة الطاقة.

ووضع الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس الماضي، خطة للإفراج عن مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي لمعالجة أسعار الوقود الأمريكية المرتفعة، التي ساهمت في التضخم.

وأظهر استطلاع أولي لـ«رويترز» أمس، أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية من المتوقع أن تنخفض لمدة خمسة أسابيع متتالية، وبنحو 200 ألف برميل في الأسبوع.