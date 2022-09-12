لبنان يرفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل ويبدأ تسعيرها بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مصرف لبنان اليوم الإثنين، رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل، كما قرر بدء تسعيرها بالدولار.

في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين بمزيد التكاليف، قرر مصرف لبنان رفع الدعم كليًا عن أسعار البنزين، بعد أن بدأ بتطبيقه تدريجيًا منذ شهر يوليو 2022، بحسب «سكاي نيوز».

ومن اليوم بات سعر صفيحة البنزين في لبنان (ما يعادل 20 لترًا) يحتسب كليًا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي سجل أخيرًا 35400 ليرة لبنانية، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة، الذي يبلغ حاليًا 28200 ليرة لبنانية.

سعر الدولار في السوق السوداء يتحرك على مدار الساعة

ورغم أن خطوة رفع الدعم كليًا كانت متوقعة، إلا أن تطبيقها قد يخلق عدة إشكاليات، خصوصًا أن سعر الدولار في السوق السوداء يتحرك على مدار الساعة في لبنان، ما يعني أن أسعار البنزين ستكون عرضة للتغير على مدار اليوم.

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قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، إنه من اليوم وصاعدًا بات على وزارة الطاقة في لبنان إصدار جداول لأسعار البنزين تتماشى مع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه لا شيء يمنع من رؤية جداول عدة للأسعار في اليوم الواحد، خصوصًا أن سعر الصرف في السوق السوداء غير مستقر ويشهد تقلبات كبيرة في اليوم نفسه، بحسب «سكاي نيوز».