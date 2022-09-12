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وزير الخارجية الأميركي في المكسيك لعقد محادثات اقتصادية رفيعة المستوى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 09:53 مساء
وزير الخارجية الأميركي في المكسيك لعقد محادثات اقتصادية رفيعة المستوى
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن (يمين) ونظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد في مكسيكو. (أ ف ب)
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زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رفقة عدد من كبار المسؤولين الأميركيين المكسيك الإثنين، لإجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى، في حين اعتمد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لهجة تصالحية رغم التوتر التجاري القائم.

وتقدمت واشنطن في يوليو بشكوى رسمية ضد المكسيك اتهمتها فيها بمخالفة اتفاقية أميركية شمالية للتجارة الحرة، مشيرة إلى أن سياساتها في مسألة الطاقة مجحفة بحق شركات أميركية. وأفاد لوبيز أوبرادور بأن الشكوى غير مبررة، لكن حكومته تعهدت بالعمل باتجاه التوصل إلى حل، بحسب «فرانس برس».

المكسيك تثمن المقاربة الجديدة
ولدى سؤاله عما إذا كان سيناقِش الخلاف المرتبط بالطاقة مع بلينكن، أشار لوبيز أوبرادور في تصريحاته للصحفيين إلى عدم وجود جدول أعمال ثابت للقاء، لكنه أكد أنه في حال طُرحت القضية، فـ«سيتم التعامل معها».

وأشاد لوبيز أوبرادور بفحوى رسالة وجهها إليه أخيرًا الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرًا إلى أن المكسيك تثمن المقاربة الجديدة التي «يسودها الاحترام» مقارنة بالشكوى التجارية المقدمة، التي وصفها بأنها «ليست الأكثر دبلوماسية».

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وأثار تحرك لوبيز أوبرادور لإلغاء مفاعيل التحرير الاقتصادي الذي قال إنه صب في مصلحة الشركات الخاصة، قلق المستثمرين الأجانب والمدافعين عن البيئة الذين يرون أن الخطوات تمنح أفضلية للوقود الأحفوري على الطاقة المتجددة.

مشاورات لتسوية النزاع
وطالبت واشنطن بمشاورات لتسوية النزاع بموجب اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، في خطوة هي الأولى ضمن عملية قد تقود إلى الرد على تحركات ترى أنها تضر بالشركات الأميركية وتعرقل تطوير الطاقة النظيفة.

وزار لوبيز أوبرادور واشنطن في يوليو من أجل عقد محادثات مع بايدن، الذي قال إن على الطرفين إعادة بناء العلاقات. وقبل شهر من ذلك، رفض الرئيس المكسيكي المشاركة في قمة الأميركيتين في لوس أنجليس احتجاجًا على عدم دعوة كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا لحضورها.

ومن المقرر أن يشارك بلينكن لاحقًا في ترؤس «الحوار الاقتصادي عالي المستوى» بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقبل «كوفيد»، كانت المكسيك ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 675 مليار دولار سنويا، بحسب البيانات الأميركية.

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