الإمارات ترفض تسليم الدنمارك متهما باحتيال ضريبي بـ1.7 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت محكمة في دبي، الإثنين، طلب الدنمارك تسليمها بريطانيًا متهمًا باحتيال ضريبي بـ1.7 مليار يورو، وفق ما صرح أحد وكلائه لوكالة «فرانس برس».

وكانت شرطة دبي أوقفت سنجاي شاه، وهو مستثمر عبر صندوق للتحوط، في يونيو بطلب من الدنمارك، وهو متهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمر ثلاث سنوات كان قائمًا على ادعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

وقال محاميه كاري بيلمان في تصريح لـ«فرانس برس»: «يمكنني أن أؤكد أن الطلب قد رُفض لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدنمارك».

الدنمارك تعتزم استئناف القرار

وقال وزير العدل الدنماركي ماتياس تيسفاي، إن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفرت الأسس القانونية الكافية لذلك. في المقابل، يصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وفي يونيو، قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقًا لكي يحاكم في الدنمارك. وقالت الشرطة إن توقيفه جرى من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في مارس 2022.