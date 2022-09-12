أزمة الطاقة تدفع ألمانيا إلى شفير «ركود شتوي»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد ألمانيا لدخول حالة ركود هذا الشتاء، بسبب تأثير أزمة الطاقة الحالية الكبير على الأسر والشركات، وفقًا لتوقعات معهد «IFO» والبنك المركزي الألماني.

وقال معهد الأبحاث في بيان، الإثنين، «خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف والزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن ذلك ألحقت أضرارًا بالاقتصاد»، وفق «فرانس برس».

وقام المعهد، وهو من الأكثر نفوذًا لأكبر اقتصاد أوروبي، بخفض توقعاته للنمو 4 نقاط التي تعود إلى يونيو، ويترقب انخفاضًا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2023.

ركود تقني في الربع الأول من العام 2023

وهو أول معهد ألماني يتوقع تراجعًا لإجمالي الناتج الداخلي العام المقبل لأول اقتصاد في منطقة اليورو. يتوقع المعهد ركودًا تقنيًا في الربع الأول من العام 2023 مع انخفاض بنسبة 0.4% لإجمالي الناتج الداخلي، بعد تراجع بـ0.2% في الفصل الرابع من العام 2022.

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وقدم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، الأحد، توقعات مماثلة، مرتقبًا «احتمال» الدخول في حالة ركود نهاية هذا العام وبداية 2023. وقال للإذاعة العامة: «هناك عدد من العناصر» التي تميل إلى هذا السيناريو. ووفقًا للمعهد، لن تعود الأوضاع الى «طبيعتها» قبل العام 2024 مع «نمو بنسبة 1.8%».

أما معدل التضخم فيتوقع أن يصل إلى 9.3% العام المقبل بعد تسجيل نسبة 8.1% في العام 2022 وفقًا للمعهد. ويتوقع البنك المركزي الألماني زيادة التضخم إلى «أكثر من 10%» خلال عام واحد في ديسمبر، وإلى «أكثر من 6%» في العام 2023.