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طيارو «لوفتهانزا» يعلقون الإضرابات حتى يونيو 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 06:52 مساء
طيارو «لوفتهانزا» يعلقون الإضرابات حتى يونيو 2023
طائرة «إيرباص» تابعة لشركة «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت. (أ ف ب)
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أعلن طيارو شركة «لوفتهانزا» الألمانية، أنهم لن ينفذوا إضرابات مجددًا حتى نهاية يونيو من السنة المقبلة على الأقل بموجب اتفاق على الرواتب تم التفاوض عليه مع الشركة، كما أعلن الطرفان الإثنين.

وقالت «لوفتهانزا»، في بيان، إن الاتفاق «يتضمن التزامًا شاملًا بتهدئة حتى 30 يونيو 2023»، مع استبعاد إضرابات «خلال هذه الفترة». ووقعت الشركة مع اتحاد الطيارين اتفاقًا في مطلع سبتمبر لتجنب إضراب مخطط له، بحسب «فرانس برس».

وينص الاتفاق على زيادة الراتب الأساسي للطيارين في «لوفتهانزا»، وفرع الشحن التابع لها بنحو 980 يورو (993 دولارًا) في خطوتين متساويتين، مرة بأثر رجعي تعود لشهر أغسطس 2022 ومرة أخرى في أبريل 2023.

اتخاذ خطوة نحو شراكة مستدامة
ستعطى زيادة في الأجر لمساعد طيار مبتدئ بنسبة 20% بموجب الخطة المتفق عليها، في حين أن زيادة الطيار المتمرس ستصل إلى 5.5% بحسب شركة «لوفتهانزا». وقالت «لوفتهانزا» إن الجانبين «سيواصلان حوارهما البناء حول مختلف المواضيع» فيما الصفقة سارية.

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إلى جانب اتفاق الدفع، كان الاتحاد مسرورًا «لاتخاذ خطوة نحو شراكة مستدامة» بموجب الاتفاق، كما أعلن رئيس اتحاد الطيارين مارسيل غرويلس. خلال الخلاف نفذ الطيارون إضرابًا لمدة 24 ساعة في مطلع سبتمبر ما أرغم «لوفتهانزا» على إلغاء كل رحلاتها تقريبًا المغادرة من فرانكفورت وميونيخ.

وتوصلت «لوفتهانزا» إلى اتفاق حول الرواتب مع الموظفين في المطار في مطلع  أغسطس بعد خلاف أدى إلى إضراب في أوج موسم العطلات الأوروبية.

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