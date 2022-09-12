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النرويج تستبعد تحديد سقف لأسعار الغاز خلافا لمقترح دول الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 04:24 مساء
النرويج تستبعد تحديد سقف لأسعار الغاز خلافا لمقترح دول الاتحاد الأوروبي
منشآت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 في لوبمين بألمانيا. (أ ف ب)
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عبرت النرويج التي أصبحت المزود الرئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا مكان روسيا، الإثنين، عن «شكوكها» بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، الذي اقترحته غالبية دول الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء يوهان غار ستور، عقب محادثة هافية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، «نتعامل مع المباحثات بروح منفتحة، لكننا نشكك في تحديد حد أقصى للأسعار»، وأضاف أن «فرض سعر أقصى لا يغير المسألة الأساسية المتمثلة في وجود نقص في الغاز في أوروبا» بحسب «فرانس برس».

وقال وزراء الطاقة الأوروبيون، الذين التقوا الجمعة في بروكسل، إنهم يؤيدن فرض تدابير تهدف للتصدي لأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة جدًا، وطالب البعض بوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وضع سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا
وبينما اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا، دعت عديد الدول ومن بينها إيطاليا، لتحديد سقف لأسعار جميع إمدادات الغاز التي تستوردها دول الاتحاد الأوروبي بما يشمل الغاز الطبيعي المسال.

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وتركت النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي والتي استفادت من ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات النفط والغاز مسألة التفاوض على العقود. وحلت الدولة الاسكندنافية أخيرًا مكان روسيا بوصفها المزود الأول للغاز في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية وزيادة إمداداتها بنسبة 8%.

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