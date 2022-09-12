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مزادات علنية تكرس تخلف روسيا عن سداد ديونها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 03:19 مساء
مزادات علنية تكرس تخلف روسيا عن سداد ديونها
موظف في البنك المركزي الروسي يعرض نسخة معدلة من فئة 100 روبل خلال عرضها رسميا في موسكو. 30 يونيو 2022. (أ ف ب)
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ينظم لجنة تحديد مشتقات الائتمان «CDDC»، وهو مجلس دائنين، مزادات علنية الإثنين على ديون روسيا، تعكس أثر العقوبات على موسكو بعد ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، وهي الأولى على الديون الخارجية الروسية منذ العام 1918.

وينظم المجلس، هذه المزادات في حدث رمزي، بهدف التعويض على المستثمرين الذين تسلحوا بعقد تأمين ضد تخلف روسيا عن السداد، أو ما يعرف بـ«مقايضات التخلف عن السداد» (سي دي إس).

وهذا الأمر يكرس تخلف روسيا عن السداد الذي لم يعلن رسميا أبدا، لكن كان يعتبر أمرا حاصلا من قبل غالبية الأطراف الاقتصاديين، رغم غياب تقييم وكالات التصنيف الائتماني الذي منع بموجب العقوبات الغربية.

أول تخلف لروسيا عن سداد ديونها الخارجية منذ 1918
وهذا أول تخلف لروسيا عن سداد ديونها الخارجية منذ 1918، وقضية القروض الروسية التي أطلقتها روسيا في ظل حكم القيصر في الأسواق الغربية، لا سيما فرنسا والتي رفض الزعيم البلشفي لينين الاعتراف بها، لكن الأمر لا يغير الكثير على أرض الواقع، لأن روسيا مقطوعة بمطلق الأحوال عن أسواق رؤوس الأموال الدولية منذ غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، كما أن موسكو غير مديونة كثيرا بالعملات الأجنبية، وتبلغ ديونها الخارجية حوالى 40 مليار دولار، ومن جانب آخر فإن حجم دينها العام يشكل 20% فقط من إجمالي الناتج الداخلي لديها.

وفي موازاة ذلك كانت عائداتها النقدية بفضل مبيعات المحروقات ضخمة منذ بدء السنة، بسبب ارتفاع الأسعار، لكن هذا لم يمنع الكرملين من الاعتراض منذ أشهر على تخلف «غير شرعي» لأن العقوبات سببته.
مرحلتان للمزاد على الديون الروسية

وتقنيا، تجرى عملية المزاد على الديون الروسية على مرحلتين، الأولى هي تحديد سعر أساسي لثمانية سندات جرى طرحها في المزاد، فيما تستند المرحلة الثانية المفتوحة بشكل أوسع أمام المستثمرين على المرحلة الأولى لتحديد سعر نهائي للسندات.

- «موديز» تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها

وكتب المصرف الأميركي «جي بي مورغان»، في مذكرة حديثة حددت كل عقود التأمين على التخلف عن السداد الروسي، بنحو 2,37 مليار دولار، أن «السعر النهائي لهذه المزادات سيحدد قيمة الاسترداد من خلال مقايضات التخلف عن السداد».

وهذه المزادات اعتيادية في حالات التخلف عن السداد، والفرق الوحيد هو أن المهل كانت طويلة جدا في الملف الروسي، ما أحدث حالة عدم يقين على مدى عدة أسابيع في مسألة التعويض على المستثمرين.

وقال خبير اقتصادي ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، في الآونة الأخيرة، « من اللحظة التي أقر فيها مجلس الدائنين بأن روسيا تخلفت عن سداد دين مستحق التي يطلق عليها اسم «حدث ائتماني»، إلى تنظيم المزاد الاثنين، مر أكثر من ثلاثة أشهر في مقابل حوالى 30 يوما في الأوقات العادية».

هذه الفترة الطويلة تفسر بالجمود الحاصل في النظام المالي الروسي، تحت تأثير العقوبات، إذ لم يعد للمستثمرين الدوليين الحق منذ الربيع في مبادلة الأسهم الروسية، بينما يفرض نظام المزايدات القيام بمبادلات حول هذه الأسهم.

جاذبية الدين الروسي للمستثمرين باتت غير أكيدة
وبهدف تسهيل هذه المزادات، سمحت السلطات الأميركية بشكل استثنائي بمعاملات على السندات الروسية الثمانية الموضوعة بالعملات الأجنبية بين 8 و22 سبتمبر.

وبحسب «جي بي مورغان» فإن جاذبية الدين الروسي للمستثمرين في نهاية هذه المزادات باتت غير أكيدة، بسبب تعذر مبادلة المنتجات المالية من هذا البلد لأشهر.

وتخيم حالة من عدم اليقين أيضا على الموعد الدقيق الذي ستنتهي فيه عملية تعويض المستثمرين.

وقال فرع «أوروبا/الشرق الأوسط/إفريقيا» التابع لـCDDC ومقره لندن، والذي ينظم المزادات، في الأيام الماضية، إن أيام العطلة بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية قد تؤخر العملية بشكل طفيف.

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