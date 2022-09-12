30% ارتفاعا في صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا خلال 8 شهور

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا، بأكثر من 30% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حسبما أعلنت باكو الإثنين، لتصبح بذلك أحد الموردين البديلين للقارة القديمة التي تسعى للاستغناء عن روسيا.

وأعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شهبازوف، عبر «تويتر» أن أذربيجان، وهي أحد دول القوقاز الغنية بالمحروقات، «سلمت 7.3 مليار متر مكعب» من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

- الاتحاد الأوروبي يعتزم «مضاعفة» وارداته من الغاز الأذربيجاني

وفي المجموع، ستسلم باكو 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في العام 2022، أي أعلى بنسبة 31% عن الكميات الموردة العام الماضي، وفقاً للمصدر نفسه.

فون دير لايين في أذربيجان لإقناع باكو بتصدير المزيد من الغاز

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أذربيجان في يوليو الماضي، لإقناع باكو بتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا التي تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي وسط الصراع في أوكرانيا.

واتفقت فون دير لايين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على مضاعفة حجم الغاز المصدر من باكو إلى أوروبا «في غضون سنوات قليلة».