اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل اليورو ارتفاعا، الإثنين، أمام عملات منافسة، غداة تمهيد رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، لاحتمال إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة مجددا لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفعت العملة الأوروبية الواحدة بنسبة 1.6% في مقابل الين وبأكثر من 1.4% في مقابل الدولار، وفق وكالة «فرانس برس». وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي معدلات الفائدة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغة 0.75 نقطة مئوية، وحذر من أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة.

والأحد، مهد ناغل لاحتمال أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة وسط استمرار تصاعد التضخم. ويتوقع المراقبون الآن أن يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة كبيرة في أكتوبر.