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اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 12:39 مساء
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
ورقتان نقديتان من الدولار واليورو في بريست بغرب فرنسا، 6 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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سجل اليورو ارتفاعا، الإثنين، أمام عملات منافسة، غداة تمهيد رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، لاحتمال إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة مجددا لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفعت العملة الأوروبية الواحدة بنسبة 1.6% في مقابل الين وبأكثر من 1.4% في مقابل الدولار، وفق وكالة «فرانس برس». وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي معدلات الفائدة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغة 0.75 نقطة مئوية، وحذر من أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة.

والأحد، مهد ناغل لاحتمال أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة وسط استمرار تصاعد التضخم. ويتوقع المراقبون الآن أن يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة كبيرة في أكتوبر.

البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة مجددا
وقال المحلل كريغ إرلام من مؤسسة «أواندا» للخدمات المالية «يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة مجددا بعد تلك التصريحات». مضيفا أن التوقعات كانت تشير إلى انتعاش اليورو بعد الخسائر الكبيرة في الأيام الماضية، ومنها تراجعه الأسبوع الماضي إلى أدنى معدلاته أمام الدولار في 20 عاما.

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي لكلفة الإقراض على أعقاب إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن تشديد السياسات النقدية للتصدي للارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية.

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