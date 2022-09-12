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أسعار النفط تتراجع جراء قيود مكافحة «كورونا» بالصين واحتمال رفع الفائدة في أميركا وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 08:33 صباحا
أسعار النفط تتراجع جراء قيود مكافحة «كورونا» بالصين واحتمال رفع الفائدة في أميركا وأوروبا
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط، الإثنين، جراء القيود المفروضة في الصين لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، واحتمال حدوث مزيد الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.28 دولار أو 1.4% إلى 91.56 دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1% يوم الجمعة. ونزل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.34 دولار إلى 85.45 دولار للبرميل أو 1.5% بعد ارتفاعه 3.9 بالمئة في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

تراجع الطلب في الصين
وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تبقي سياسة بكين الخالية من فيروس «كورونا» المستجد، الناس في منازلهم خلال العطلات، وتقلل من استهلاك الوقود.

وقال المحلل في «آي جي» جون رونغ ييب، إن استمرار وجود «رياح معاكسة» من قيود الصين المتجددة على «كورونا»، والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية، يثير بعض التحفظات بشأن ارتفاع الطلب على الخام أكثر استدامة.

قال ييب: «يبدو أن السلبيات الإجمالية تفوق الإيجابيات»، متوقعا أن يصل سعر برميل الخام «برنت» إلى 85 دولارا مستقبلا.

رفع الفائدة في أميركا وأوروبا
وفي الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استعداد لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لمعالجة التضخم ، مما قد يرفع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات، ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.

ومع ذلك، قد تنتعش أسعار النفط العالمية بحلول نهاية العام - من المتوقع أن يتقلص العرض أكثر عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

ستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.

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