وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث عن «خطر» انكماش في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد عن «خطر» انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتُخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي لكن من الممكن تجنبها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة «سي إن إن»، إن انكماشًا في الولايات المتحدة هو «خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت «من الواضح أن هذا يمثل خطرًا نراقبه»، لكن «لدينا سوق عمل قوية وأعتقد أن من الممكن إبقاءها على هذا النحو».

التضخم يبلغ أعلى مستوى له في 40 عامًا

في مواجهة تضخم بلغ في يونيو أعلى مستوى له في 40 عامًا، قبل أن يتباطأ قليلًا في يوليو (8.5%) يرفع البنك المركزي تدريجيًا فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار. تحدد هذه النسب الاتجاه للمصارف التجارية بالنسبة لنسب الفوائد والقروض التي تعرضها على زبائنها من أفراد وشركات. بالتالي فإن معدلات فوائد أعلى تخفف تلقائيًا الاستهلاك والاستثمار.

- رئيس الاحتياطي الفدرالي: يجب التحرك بحزم في مواجهة التضخم لتجنب العواقب المؤلمة على الأسر

- «المركزي» الأوروبي: التضخم سيستمر مرتفعا جدا لفترة طويلة

وقالت يلين «التضخم مرتفع كثيرًا ومن الضروري خفضه». يأمل الاحتياطي الفدرالي بـ«هبوط سلس»، أي إعادة التضخم الى هدفه عند 2% دون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي الى ارتفاع البطالة.

التعريف الكلاسيكي للانكماش

وأضافت الوزيرة الأميركية «أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك. (...) على المدى الطويل لا يمكن أن تكون لدينا سوق عمل قوية دون السيطرة على التضخم».

وفيما تراجع إجمالي الناتج المحلي في العالم في أول فصلين من العام 2022، ما يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للانكماش، أكدت مجددًا ان الأمر ليس على هذا النحو.

وقالت يلين «نحن لسنا في انكماش. سوق العمل قوية جدًا. هناك حوالي منصبان شاغران لكل عامل يبحث عن وظيفة». لكن سوق العمل تبقى متوترة جدًا مع نقص كبير في اليد العاملة. فقد ارتفع معدل البطالة بعض الشيء في أغسطس ليصل إلى 3.7%.