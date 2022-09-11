اتفاق فرنسي- روماني لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية برا

القاهرة - بوابة الوسط

تُوقع فرنسا ورومانيا الإثنين اتفاقًا على تسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا من طريق البر، بحسب ما أعلن وزير النقل الفرنسي، الأحد.

وقال كليمان بون ضيف برنامج «الأسئلة السياسية» على إذاعة «فرانس إنتر»، «سأوقع غدًا (الإثنين) اتفاقًا مع رومانيا للسماح لأوكرانيا بنقل مزيد من الحبوب»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن هذه الحبوب ستكون وجهتها «أوروبا والدول النامية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تحتاج إليها من أجل الغذاء ومن أجل البقاء».

اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها

يأتي ذلك بعد يومين من بيان للكرملين قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يخطط للتحدث الى نظيره التركي رجب طيب إردوغان بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، والذي يتعرض لانتقادات متزايدة من موسكو.

وسمح هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 22 يوليو في اسطنبول، برفع الحظر عن صادرات القمح والذرة الأوكرانية التي أعاقها الهجوم العسكري الروسي، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة غذائية.

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لكن روسيا تقول إن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لا تزال تتعثر بسبب العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو على خلفية عملياتها العسكرية. وأعلن القادة الروس الأربعاء أن الصادرات الأوكرانية تذهب في غالبيتها باتجاه أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.

استعادة أوكرانيا مستويات صادرات الحبوب

وقال بون «هذا جزء من السردية الروسية، ولكنه ليس صحيحًا»، مضيفًا أن «بوتين قال إن ثلاثة في المئة فقط من الحبوب المعاد تصديرها تذهب إلى البلدان النامية، إنها أكثر من ذلك بكثير، إنها أكثر من الثلث».

وأوضح الوزير الفرنسي أن الإجراءات التي اتخذها الأوروبيون ساهمت في «استعادة أوكرانيا مستويات صادرات الحبوب قبل الحرب تقريبًا، عبر إيجاد طرقٍ برية».