Atwasat

اتفاق فرنسي- روماني لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية برا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 06:20 مساء
اتفاق فرنسي- روماني لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية برا
سفينة «روجن» التي ترفع العلم المالطي لدى مغادرتها ميناء أوكرانيا. (أ ف ب)
alwasat radio

تُوقع فرنسا ورومانيا الإثنين اتفاقًا على تسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا من طريق البر، بحسب ما أعلن وزير النقل الفرنسي، الأحد.

وقال كليمان بون ضيف برنامج «الأسئلة السياسية» على إذاعة «فرانس إنتر»، «سأوقع غدًا (الإثنين) اتفاقًا مع رومانيا للسماح لأوكرانيا بنقل مزيد من الحبوب»، بحسب «فرانس برس». 

وأضاف أن هذه الحبوب ستكون وجهتها «أوروبا والدول النامية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تحتاج إليها من أجل الغذاء ومن أجل البقاء».

 اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها
يأتي ذلك بعد يومين من بيان للكرملين قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يخطط للتحدث الى نظيره التركي رجب طيب إردوغان بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، والذي يتعرض لانتقادات متزايدة من موسكو.

وسمح هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 22 يوليو في اسطنبول، برفع الحظر عن صادرات القمح والذرة الأوكرانية التي أعاقها الهجوم العسكري الروسي، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة غذائية. 

-  بوتين: روسيا مستعدة لزيادة صادرات الحبوب إلى 50 مليون طن خلال العام
-  بوتين سيناقش اتفاقية الحبوب الأوكرانية مع إردوغان
-  بوتين: الحبوب الأوكرانية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية

لكن روسيا تقول إن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لا تزال تتعثر بسبب العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو على خلفية عملياتها العسكرية. وأعلن القادة الروس الأربعاء أن الصادرات الأوكرانية تذهب في غالبيتها باتجاه أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.

 استعادة أوكرانيا مستويات صادرات الحبوب
وقال بون «هذا جزء من السردية الروسية، ولكنه ليس صحيحًا»، مضيفًا أن «بوتين قال إن ثلاثة في المئة فقط من الحبوب المعاد تصديرها تذهب إلى البلدان النامية، إنها أكثر من ذلك بكثير، إنها أكثر من الثلث». 

وأوضح الوزير الفرنسي أن الإجراءات التي اتخذها الأوروبيون ساهمت في «استعادة أوكرانيا مستويات صادرات الحبوب قبل الحرب تقريبًا، عبر إيجاد طرقٍ برية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 أهلي الخرطوم

شاهد عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 أهلي الخرطوم
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق

مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال

الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد

أوكرانيا: الجنود الروس انسحبوا من مواقع استراتيجية في شرق البلاد
شاهد: الصمت يرافق رحلة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة من بالمورال إلى ادنبره

شاهد: الصمت يرافق رحلة الملكة إليزابيث الثانية الأخيرة من بالمورال إلى ادنبره
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
توجه أوروبي لإجراءات «غير مسبوقة» لمواجهة أزمة الطاقة
توجه أوروبي لإجراءات «غير مسبوقة» لمواجهة أزمة الطاقة
رئيس الوزراء الأوكراني يندد بالموقف السلبي لصندوق النقد حيال بلاده
رئيس الوزراء الأوكراني يندد بالموقف السلبي لصندوق النقد حيال ...
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة...
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا تواجه صعوبات مالية
ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا تواجه صعوبات مالية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر...
المزيد
اتفاق فرنسي- روماني لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية برا
اتفاق فرنسي- روماني لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية برا...
البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات الفائدة
البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات ......
عائدات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022
عائدات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022...
ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا تواجه صعوبات مالية
ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا تواجه صعوبات مالية...
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط