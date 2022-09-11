Atwasat

البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 05:05 مساء
البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات الفائدة
البنك المركزي الألماني. (الإنترنت)
alwasat radio

مهّد رئيس البنك المركزي الألماني، الأحد، لاحتمال زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات الفائدة في منطقة اليورو في مواجهة ارتفاع التضخم على الرغم من مخاطر الركود التي تزداد وضوحًا.

وقال يواكيم ناغل إن «الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي الخميس برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية كانت إشارة مهمة»، محذرًا من أنه «إذا بقي الوضع التضخمي على حاله، فسيتعين اتخاذ خطوات مهمة أخرى».  وأضاف «لدينا مؤشرات إلى أن التضخم ينتشر في العديد من مجالات» الاقتصاد، وفق «فرانس برس». 

ورأى أن نسبة التضخم في ألمانيا يمكن أن تصل إلى مستوى «يزيد على عشرة بالمئة» خلال عام واحد في ديسمبر، الفترة التي يرى أنها يفترض أن تشهد ذروة الارتفاع التضخمي الحالي. 

استمرار تشديد تكلفة الائتمان في منطقة اليورو
ويتحدث البنك المركزي الألماني حتى الآن عن نسبة 10% في الأشهر الأخيرة من العام، وبالتالي ذكر ناغل توقعات عن وضع أسوأ. لكنه قال إن التضخم يفترض أن يتباطأ في 2023 إلا أنه سيبقى «أعلى من 6 بالمئة» العام المقبل وهو مستوى «مرتفع جدا». 

في هذه الظروف، يبدو استمرار تشديد تكلفة الائتمان في منطقة اليورو أمرًا لا مفر منه، كما قال رئيس البنك المركزي الألماني على الرغم من التأثير السلبي لهذه السياسة على النمو. 

-  ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
-  ألمانيا توافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين
- ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم

وقال ناغل إنه «من الممكن» أن تنزلق ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى الركود في الربعين الثالث والرابع من هذا العام وتبقى كذلك حتى بداية العام المقبل، مشيرًا إلى وجود «عدد من العناصر» التي تميل باتجاه هذا السيناريو. 

رفع أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة
ويسعى البنك المركزي الأوروبي الذي تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان استقرار الأسعار إلى تحقيق نسبة تضخم تبلغ 2%. وبعدما واجه تضخمًا قياسيًا ومستمرًا، قرر الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة غير مسبوقة وحذرت رئيسته كريستين لاغارد من أن زيادات أخرى ستتبعها. 

وقرر مجلس محافظي المؤسسة النقدية رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عقدين باستثناء تصحيح تقني في 1999.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية

لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي

هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير

بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات

القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
توجه أوروبي لإجراءات «غير مسبوقة» لمواجهة أزمة الطاقة
توجه أوروبي لإجراءات «غير مسبوقة» لمواجهة أزمة الطاقة
رئيس الوزراء الأوكراني يندد بالموقف السلبي لصندوق النقد حيال بلاده
رئيس الوزراء الأوكراني يندد بالموقف السلبي لصندوق النقد حيال ...
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة...
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في 2002
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ طرحه للتداول في ......
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي
مجموعة السبع ستفرض «بصورة عاجلة» سقفا على سعر النفط الروسي...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر
البورصات الأوروبية والأميركية تتكبد خسائر...
المزيد
البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات الفائدة
البنك المركزي الألماني يتوقع زيادات جديدة «كبيرة» في معدلات ......
عائدات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022
عائدات السياحة في الإمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في 2022...
ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا تواجه صعوبات مالية
ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا تواجه صعوبات مالية...
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي
الاتحاد الأوروبي يبحث ميزانيته وسط توقعات بركود اقتصادي...
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة الطاقة الشمسية
لبنانيون يستعينون بالمغتربين ويبيعون مقتنياتهم لتوفير كلفة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط